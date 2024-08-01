影／台西這家小7搞變裝秀？深夜佩槍警察當店員 暖心原因曝光

「叮噹！歡迎光臨！」雲林縣台西鄉靠近中山路一家統一超商，前天凌晨向台西派出所求援，原以為搶案或糾紛，結果竟是店員深夜突感不適，警方趕往救援，發現這名上大夜班的店員忘了服藥，臉色發白趴在櫃檯，店員喝水休息後好轉堅持不就醫，警員力勸並主動要求「代班」，才讓店員安心上救護車，不少客人走進超商，櫃檯站著全副武裝的警察，還以為是超商搞變裝秀，接連詢問「那是真槍還是假槍？」

前天凌晨12點多，台西派出所接獲報案，指市區的統一超商大夜班店員身體不適需要救援，警員吳詠智獲報後立即出動，抵達現場後，發現店員趴在櫃檯，臉色蒼白，立即通救護車到場協助。店員表示他患有慢性病，上班前忘了服藥，擔心影響營業工作，堅持「我只要喝喝開水就沒事了」。

但救護人員為他作初步檢查，建議店員還是就醫為宜，但店員十分堅持，吳詠智則苦口婆心極力相勸，因時值凌晨時分，警方一時也連繫不上店長，也知道店員堅守工作崗位的用心，為讓店員安心就醫，吳即自告奮勇表示幫忙看店，「你先去啦，我幫你顧店，你放心啦！」吳再三保證下，店員才由救護人員扶上救護車送麥寮長庚醫院救治已無大礙。

吳詠智今天說明當天情況指出，後來他有聯繫上該店店長，並向店長說明幫忙顧店的原因，並要店長放心，他會保護好店裡財物。

當下沒有想太多，只希望店員能夠平安無事，站在櫃檯過程中來購物民眾投來好奇眼神，不時還會問「你是真的警察嗎？不是角色扮演吧！」經他說明後紛紛豎起大拇指稱讚「好暖心」。

吳詠智說，從警近9年經常進出超商購物或簽巡邏箱，「代班」當店員還是頭一遭，站在櫃檯半個多小時，許多進店客人看到櫃檯站的是裝警察都投以好奇眼光，有人還好奇說「超商這招變裝秀真不錯，半夜店員扮警察，就沒人敢來偷搶鬧事了」，也有人直接問他「你是真警還是假警，槍是真ㄟ 嗎？」讓他啼笑皆非，直到真店員來接班，才結束這場難忘的遭遇。

正牌店員來接班後，現場客人便知道吳是真警察，了解警察顧店的原因後，均豎起母指按讚，店方也感謝警方用心，台西分局肯定吳員在危急時刻做出正確決定，也提醒民眾工作責任心值得嘉許，若身體不適且身旁無人協助時，可撥打110或119求助，避免憾事發生。