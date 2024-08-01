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天下第一分局長剛接任 轄區「知名日系飯店主管」傳訊借錢

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

警政署日前陸續進行高階警官人事調整，台北市南港分局長張耀仁甫接掌「天下第一分局」中山分局，未料旋即接獲轄內知名日系飯店「大倉久和」人士傳LINE訊息商借5萬元，懷疑是對方LINE帳號遭詐團盜用。

據悉，張耀仁先前在南港分局長任內認識大倉久和飯店自助餐部門一名叫「TINA」的主管，雙方交換名片並加入LINE好友，後續即未再連絡。

警署7月16日發布警官人事調整案，張耀仁接任中山分局長後，7月29日又接獲「TINA」傳訊問「在忙嗎？」

由於大倉久和飯店就在中山分局旁，張耀仁起初以為飯店與分局平時互動頻繁，對方又得知他接任中山分局長，特別傳訊問候，不疑有他，未料對方再次詢問「方便借我5萬嗎？繳一筆費用，我8月2日還你」。

張耀仁見狀心想彼此僅有一面之緣，應該不至於開口借錢，立刻警覺對方LINE帳號可能被盜用，遂半開玩笑回覆「我才剛跟人家借50萬欸」，不料對方隨即刪除帳號退出聊天，坐實「TINA」帳號已遭盜用。

警方說，詐騙猖獗，民眾應注意資安保護，避免點擊不明網路連結，遇到不明網路訊息攀談、借貸也不可輕信，以免踏入詐騙陷阱。

中山分局因地處商業區、交通要地，轄內飲酒場所眾多，各項勤業務龐雜，在警界有「天下第一分局」之稱；大倉久和大飯店則在中山分局旁，以日系風格、坐落中山商圈、主題式Buffet 等，頗具知名度。

台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局中山分局。記者李隆揆／攝影

LINE 詐騙 詐騙集團

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