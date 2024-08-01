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女網友稱搞丟機票台中男急匯款 警戳破愛情詐騙

中央社／ 台中1日電

林姓男子網路認識1名女子，對方稱出國旅遊，昨天要回國時搞丟機票，希望林男匯款救急，男子到台中某郵局要匯款，行員發現有異報案，經員警勸說為愛情詐騙，成功保住血汗錢。

台中市警察局太平分局今天表示，新平派出所警員劉韋宏、警大實習生陳逸軒，昨天下午1時多接獲轄內太平郵局行員報案稱，有1名男子欲匯款新台幣5萬元到不知名帳戶，疑似遭遇詐騙，請警方協助瞭解。

警方到場後，50多歲林姓男子拿著手機LINE對話表示，他日前在交友軟體認識暱稱「白白」的女子，兩人在網路上聊天互動後相當投緣，近期對方到日本旅遊，當天上午突然傳訊息說要回台卻在機場搞丟機票，希望林男匯款救急。

林男得知後趕忙到附近郵局欲匯款，行員察覺有異通報警方到場，經員警告知相關詐騙案例，並請男子試著傳訊息提供女子不同解決方式，但都遭女子拒絕，最後林男才發現自己險遭詐騙，雖然內心受挫，但仍感激員警幫忙保住血汗錢。

詐騙

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