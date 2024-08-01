影／南二段登山客3人颱風中罹難 登山界熱議「硬趕路」丟命

3名來自台中的1男2女登山者，颱風凱米警報發布前入山攀登中央山脈「南二段」失聯，昨天傍晚在南大水窟山往大水窟山屋方向，高雄市消防局人員發現3名失聯者已明顯死亡，遺體今天已由空勤直升機吊掛至信義鄉同富起降場，但也引發登山界的熱議，猜測3人是在風雨中硬趕路前往大水窟山屋，卻在山屋前1公里處體力放盡而丟命。

南投縣消防局表示，遺體位置距大水窟山屋路程不到1公里，搜救人員指出，發現3人以稜線為路線，但最後倒臥的位置地勢平坦，不排除因風雨趕路，未停留在達分谷山屋避難，反而想趕路到大水窟山屋，最後因體力不支，也可能是風雨加遽，而失溫喪命。

山友在臉書上留言指出，中央山脈南二段上有這麼多的山屋，颱風警報發布後，立刻找一個山屋躲好避難，千萬不要賭，可惜結果是3人還是賭了；山友並討論這3名登山客的原本目標，應該是大水窟山屋，但最後倒在山屋不到1公里前，可能是沿路不斷淋雨低溫加上體能耗盡所致，也可能是隊友中有人的身體出狀況。

山友面對這椿不幸的山難事故，善意規勸登山隊若遇天候不妙，就該先停在前一個山屋，如果天氣還行，就趕緊撤回拉庫音溪山屋， 或往嘉明湖山屋再退回登山口，完全不應該挑戰惡劣天候，並選擇從八通關古道出東埔，畢竟風雨中硬趕路前往大水窟山屋，在視線不佳的情況下路跡其實有點亂，如果又不會用離線地圖的話，更會雪上加霜。

山友並說，特別是經過南大水窟山往大水窟山屋的路上，雖大都是下坡，但整個都在稜線上，那時凱米颱風的風雨交加下，不但視線不佳，手機也沒有辦法拿出來看，極可能是其中一個人停下來休息，其他兩位等他，所以就一起罹難走了。

南投縣警察局信義分局表示，今天已通知家屬至派出所製作筆錄並確認死者身分，經家人辨別確認無誤，遺體已運至名間鄉殯儀館，目前已報請南投地檢署會同法醫相驗以釐清死因；內政部消防署指出，這起高雄市桃源區「南二段」一行3人失聯案，3人7月20日從台東縣向陽入山，颱風後失去聯繫，昨天在南大水窟山尋獲遺體，因目前未有證據顯示因颱風死亡、待檢察官認定，暫不列入颱風災情。