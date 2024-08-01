登山遇颱罹難3人送下山 旗美山搜隊連次冒險找人都有她

高雄旗美山搜隊員冒險登山，尋獲3名失蹤者。圖／讀者提供

台中3名男女登山遇凱米颱風襲台，昨天經高雄義消旗美山搜隊員克服各種困難，尋獲這3名登山客，但3人已經死亡。今天南投消防局申請空勤總隊直升機上山，接搜救人員及3名登山客遺體下山，交由家屬善後。旗美山搜隊員上午返回高雄美濃消防局第六大隊部，獲同伴迎接慰勞。

台中陳姓男子（54歲）和葉姓（45歲）、郭姓（47歲）2女子，7月20日由台東縣向陽登山，挑戰中央山脈南二段縱走，計畫7月26日從南投縣信義鄉東埔下山，不料途中遇凱米颱風來襲，受困山上，7月22日在雲峰打電話求救，成為他們的最後通訊。

7月26日3人親友見他們沒下山，向南投消防局求援，玉山國家公園管理處與高雄市、南投縣消防局，派員南北入山搜尋，直到昨天下午4時19分，高雄旗美山搜隊員回報，尋獲他們但3人已死亡。據山搜人員說，當時3人遺體「疊在一起」，研判是為了避免失溫，但終究不敵惡劣天氣，在距離南投與花蓮交界的大水窟山屋約1公里處死亡。

今天上午8時許，南投消防局申請空勤總隊派直升機，由南投信義鄉同富停機坪起飛，自大水窟山屋載運3名登山客，以及高雄、南投山搜人員下山，上午9時45分，3名罹難登山客由家屬找來的殯葬禮車載離同富停機坪。

高雄義消大隊旗美山搜分隊這趟上山搜尋失蹤登山客，由顧問劉肇嘉、隊員李麗瑛夫婦和3名隊員上山，從雲峰到轆轆谷山屋就走了1天，前往塔芬谷山屋，又遇山路已遭凱米颱風侵襲山路已經改變，但他們仍克服困難，結繩攀峰，再往大水窟山屋方向搜尋，才找到罹難的失蹤者。

李麗瑛等人今天中午返回高雄美濃大隊部，獲隊部迎接，高雄市消防局第六大隊稱許他們能在最短時間找到3名山難受困者。據了解，今年3月逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益與妻子王明麗攀爬玉山失聯，也是懂地圖研判的旗美山搜隊員李麗瑛率隊，發現張忠益大婦墜落玉山南峰三叉峰碎石崩坡死亡。