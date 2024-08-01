不滿被閃遠光燈….桃園男持空氣槍開數發挨告

許姓男子這月19日開車經過新北市台64線快速道路，不滿後方大貨車閃他遠光燈，許男掏出一把空氣槍朝外連開數發示警。大貨車司機至派出所提告妨害自由、恐嚇，今天上午警方循線在桃園逮捕許男，搜扣兩把空氣槍一併帶回查辦，警詢後依法送辦。

據了解，許姓男子（39歲）是一名保全員，這個月19日晚上11時39分左右，開車從桃園前往新北板橋找朋友。途中行經台64線快速道路西向14K處，疑因不滿後方一輛大貨車朝他閃遠光燈。

許男直接從車內掏出一把空氣槍對外連開數發鋼珠彈，旋即離去。大貨車司機心生畏懼沒有報案，直接向電子媒體投訴。昨天新莊警方獲知聯繫聯結車司機，並於今天上午前往宜蘭二結派出所提告妨害自由、恐嚇。

警方表示，今天上午11時55分左右，警循線在桃園市大園區濱海路三段許男租處逮人，並在其車內搜出兩把空氣槍，一併帶回查辦，警詢後將依妨害自由、恐嚇送辦。