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15歲女高中生溺斃…竹縣夏令營「團費1萬2」鬧人命 業者竟忘保險

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

警方今天上午前往現場查測，初估水深超過1.5米。記者吳傑沐／攝影
警方今天上午前往現場查測，初估水深超過1.5米。記者吳傑沐／攝影

新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營昨傍晚驚傳學員溺斃意外，15歲黃姓女高中生不慎在溯溪過程中，被捲入駁坎下方、腳卡石縫溺斃；今天上午縣府交旅處等單位前往聯合稽查，警方也到現場查測水深，並請3名同行的目擊學員製作筆錄，以釐清溺水過程，檢方則預計下午相驗，釐清確切死因。

據了解，邊姓業者稱忘了投保意外險；其中張姓副教練無照，檢警將依將依涉嫌過失致死罪嫌將2名隨隊教練及業者3人送辦。

昨出事的夏令營從暑假初7月2日開始分5梯次舉辦，不幸溺斃的黃姓女高中生正好是參加7月29日舉辦的最後一梯次，參加為期5天的營隊，其中最有特色的課程是溯溪活動，營隊團隊高達1萬2000元。

夏令營安排前來參加的學員野外求生、漆彈、溯溪等特訓課程，原預計今天才進行溯溪活動，卻變更課程提前一天，沒想到昨午4點在錦屏溪漂漂河，讓學員從錦屏溪上游穿著救生衣，順著水流向下游漂流時，才剛從溪中一顆大石頭旁下水，旋即被捲進駁坎下方被掏空的石縫中，水深約1.5米，歷經約7分鐘左右才被現場教練拉救上岸，但當下已無生命跡象，緊急送醫仍回天乏術。

該團15名學員，從高中、國生、國小都有，而黃姓死者是其中最年長的，來自單親家庭，黃父質疑相關安全性、為何變更課程及事發搶救過程有無疏失。

警方調查，事發當時黃女發揮大姐姐愛心，一路關照同寢室年紀較小、來自台中的三位吳姓姊妹，倒數第4位下水，後方這3名小女學員剛要下水就目擊黃女溺水。今天上午，紀姓女家長陪同3名女兒到警局製作筆錄時說，孩子現在對溪流都產生陰影，很懼怕會要再下水。

她說，之前檢視網路相關訊息，認為業者相關活動深具安全性，才會同意3姊妹一起報名參加，未料昨事發後才知道根本沒保險，後續暫停夏令營課程也都是小孩自行聯絡家長返家及接送事宜，感覺就是很不負責任，完全沒有危機處理能力。

縣府交旅處副處長張淇銘表示，有關業者營業合法性及相關安全防護等事宜，聯合稽查小組返回後會再核對資料釐清。

徐姓教練(左)及張姓副教練兩人被依涉嫌過失致死罪嫌調查送辦。記者吳傑沐／攝影
徐姓教練(左)及張姓副教練兩人被依涉嫌過失致死罪嫌調查送辦。記者吳傑沐／攝影
縣府交旅處副處長張淇銘表示，有關業者營業合法性及相關安全防護等事宜，聯合稽查小組返回後會再核對資料釐清。記者吳傑沐／攝影
縣府交旅處副處長張淇銘表示，有關業者營業合法性及相關安全防護等事宜，聯合稽查小組返回後會再核對資料釐清。記者吳傑沐／攝影
「武林帖」夏令營安排前來參加的學員野外求生、漆彈、溯溪等特訓課程，昨午讓學員從錦屏溪上游穿著救生衣，順著水流向下游漂流卻發生意外。記者吳傑沐／攝影
「武林帖」夏令營安排前來參加的學員野外求生、漆彈、溯溪等特訓課程，昨午讓學員從錦屏溪上游穿著救生衣，順著水流向下游漂流卻發生意外。記者吳傑沐／攝影
黃女倒數第4位從溪中大石頭旁下水，隨後就被漩渦拉下水底溺水，今天上午前往現場查測，初估水深超過1.5米。記者吳傑沐／攝影
黃女倒數第4位從溪中大石頭旁下水，隨後就被漩渦拉下水底溺水，今天上午前往現場查測，初估水深超過1.5米。記者吳傑沐／攝影
今天上午縣府交旅處等單位前往聯合稽查，以釐清業者營業合法性及相關安全防護等事宜。記者吳傑沐／攝影
今天上午縣府交旅處等單位前往聯合稽查，以釐清業者營業合法性及相關安全防護等事宜。記者吳傑沐／攝影

保險 夏令營 新竹 溯溪 溺水

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