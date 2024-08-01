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八里男子接連棄養2隻狗 新北開罰29萬、列入領養黑名單

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

毛小孩可愛魅力無法擋，但新北市動保處統計，去年棄養裁罰38筆，今年上半年已裁罰53筆，八里有民眾先後放養2隻狗，動保員獲報後帶回，但飼主沒在期限內領回，構成棄養行為，加上沒絕育也沒打狂犬病疫苗，2次被開罰29萬元，被列為黑名單，終身名下不得飼養寵物

八里一位飼主曾先生把黑狗放養在戶外，被民眾發現通報後，動保員前往，透過晶片資訊聯繫曾先生未果，暫先將黑狗帶回八里動物之家安置，並發文限期領回及約談曾先生，由於曾先生沒在期限內領回，已構成棄養行為，且黑狗未絕育及未施打狂犬病疫苗，裁罰11萬元，並開放認養犬隻。

沒想到，曾先生沒記取教訓，又繼續養了一隻小白狗，看到小白狗有皮膚病不但不理會，還任由其在外亂跑，路過的善心民眾把小白狗送交至消防隊，動保處派員前往掃晶片並聯繫曾先生，至今都未領回，小白狗目前安置於五股動物之家。

動保處指出，曾先生3年內棄養2次，且小白狗未施打狂犬病疫苗，此次合計開罰18萬元，並設為黑名單，終生名下不得飼養寵物。

毛寶貝醫療中心獸醫師吳明蓁提醒，飼養寵物之前需先評估考量自身狀況，遺棄涉及違反動保法第5條第3項，可開罰3萬至15萬元，若飼主謊稱拾獲流浪狗，藉以騙取醫療行為，是觸犯詐欺罪，可處5年以下有期徒刑，寵物受傷未給予必要醫療，經限期未改善者，可依動保法第11條開罰1萬5千元至7萬5千元。

動保處呼籲，民眾要飼養寵物，應盡飼主責任，若因個人原因無法繼續飼養，應依照正規送交流程，若為逃避責任隨意丟棄或是飼養不當將依相關法條究辦。

飼主曾先生再次放養小白狗，任其生病不理會。圖／新北市動保處提供
飼主曾先生再次放養小白狗，任其生病不理會。圖／新北市動保處提供
八里一位飼主曾先生把黑狗放養在戶外，被通報後由動保處帶回。圖／新北市動保處提供
八里一位飼主曾先生把黑狗放養在戶外，被通報後由動保處帶回。圖／新北市動保處提供

寵物 棄養

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