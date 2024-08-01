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影／嘉義台82快道轎車鬼切 後方駕駛驚魂打滑旋轉180度

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣台82線快速道路昨天下午有輛轎車疑未依規定變換車道，突然從中線車道切入內線車道，導致後方轎車為了閃避，整輛車失控打滑旋轉180度，幸好後方沒有車，未造成嚴重追撞，警方循線調查將依違反道路交通處罰條例最高開罰4萬2000元。

據了解，林姓男子昨天下午報案稱，行駛水上鄉台82線26公里往東方向，中線車道突然有一輛車猛然變換方向，從前方切入內線車道，因距離過近為了閃避，導致整輛車在台82線上打滑，並轉向180度，險些發生交通事故，並提供行車紀錄器供警方檢視。

警方檢視影像調查釐清案情，發現一輛轎車疑似未遵守交通規則，將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款未依規定變換車道；或第43條危險駕駛開罰，未依變換車道可罰處3000元至6000元，危險駕駛可處6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

嘉義縣台82線快速道路昨天下午有轎車鬼切，後方駕駛驚魂打滑旋轉180度。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣台82線快速道路昨天下午有轎車鬼切，後方駕駛驚魂打滑旋轉180度。記者黃于凡／翻攝

交通事故 車道

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