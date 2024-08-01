大車勾電線扯斷電桿 嘉縣教師騎車路過被砸死

嘉義縣義竹鄉昨天發生貨運曳引車勾到電線並扯斷電線桿，當場砸到對向騎機車的張姓男子，送醫急救仍不治，2人均無酒駕；死者為當地國小教師，因要到學校參加活動發生不幸。

嘉義縣警察局布袋分局表示，42歲駕駛營業貨運曳引車的戴姓男子，昨天中午左右行經義竹鄉後鎮村172線道4.7公里處，因不明原因勾到道路上方電線，瞬間巨大拉扯力道，造成對向的電線桿應聲斷裂，剛好壓到曳引車對向的機車。

警方指出，36歲擔任國小教師的機車騎士張姓男子，遭強烈撞擊倒地，救護車趕抵，有戴安全帽的張男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救，仍宣告不治。

檢警表示，死者張男擔任義竹鄉某國小教師，昨天中午左右騎乘機車準備前往學校參加活動，不料，中途發生不幸憾事。

嘉義地檢署表示，檢警今天會同法醫相驗，研判張男遭電線桿重創，死因為身體嚴重創傷致命。