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彰化北斗機車行大火奪3命 屋主還在1樓設神壇…被列關係人

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮機車行大火奪三命，檢方相驗死者都是嗆昏後死在火場，引發火災的鑑定報告最快半個月後出爐；據了解，莊姓屋主自行施工隔間套房出租十多人，沒消防安檢，目前被列關係人。

北斗鎮機車行雙併透天厝相連鐵皮屋7月30日失火，十多名房客逃生都心有餘悸，說不清楚內部到底隔出多少房間，一說20多間、另一說40多間，但相同的是疑似未裝住警器及沒通過消防安檢，正式失火原因鑑定報告約一個月完成，初步鑑定報告先個月後出爐。

據了解，檢方相驗顏男、黃男、蕭女三名死者，都是吸入性嗆傷，窒息而死，對於莊姓屋主及所有生還者，警方已完成製作筆錄，檢察官也詢問，據了解，最被外界關注的莊姓屋主目前列為關係人，案情有無進一步發展仍待觀察。

地方民眾對莊姓屋主評價不一，有很多民眾稱他在一樓開設神壇，會幫「問事」的民眾預測未來和解排危難，也經常出錢幫助急難者，另有部分民眾稱莊姓屋主違法隔間出租房子給弱勢和社會底層的人，沒消防安檢，收房租疑似未報稅，罔顧人命的行為值得商榷。

彰化縣北斗鎮機車行大火奪三命，據了解，莊姓屋主被列為關係人。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮機車行大火奪三命，據了解，莊姓屋主被列為關係人。記者簡慧珍／攝影

安檢 火災 車行

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