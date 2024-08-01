流動天九牌賭場藏身鐵皮屋 桃警破門逮23人查獲現金190萬

桃園市蘆竹區破獲一處流動天九牌賭場，一名42歲劉姓女子在上興路一處鐵皮屋非法經營賭場，內外全裝滿監視器避免警方追查，警方得知情資後展開調查，昨晚與霹靂小組一舉攻堅，當場逮捕劉姓負責人、鄭姓及吳姓3名工作人員及19名賭客，查獲抽頭金新台幣62萬1500元、賭資127萬9600元。

警方日前接獲線報，蘆竹區上興路一處鐵皮屋內疑似有賭博情事，警方成立專案小組，經多日埋伏，發現一名42歲的劉姓女子經營流動性賭場，為了掩人耳目，將天九賭場設置在鐵皮屋廠房內，且為躲避警方查緝，在鐵皮屋外設置多部監視器，以便隨時掌握動靜。

案經專案小組布線及蒐證後向桃園地方法院聲請搜索票，於昨晚10點多見機成熟，由專案小組及保大霹靂小組警力實施攻堅，一舉查獲該天九牌職業賭場，現場帶回劉姓負責人、鄭姓及吳姓3名工作人員及19名賭客。當場查獲抽頭金新台幣62萬1500元、賭資127萬9600元、天九牌1付及監視器等證物。警方訊後依賭博罪將劉姓負責人及工作人員送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。