影／澎湖捕小管擦撞 「勝榮財36」控大陸漁船肇逃：船艏直接撞過來

我國籍漁船「勝榮財36」漁船昨天上午9時許，在七美西北42.5浬與陸籍漁船「閩惠漁1486」發生擦撞，「閩」船肇事逃逸，海巡永康艦實施水砲強勢攔停未果，「閩」船昨天下午1時許逃回海峽中線以西10浬，才被中共海警攔截。「勝」船的呂姓船長說，當時在抓小管，船隻正在起網無法移動，「對方就用船艏直接撞過來」。

「勝」船今天凌晨3時許，在海巡船艇戒護下，開回高雄興達港檢修。翁姓船東說，漁船是1994年買得，已經作業30年，這趟預計出海5天，結果在昨天最後一天，被中國大陸漁船惡意撞船，看得到的玻璃纖維船體受損維修費用約130萬，船底看不到的沒辦法估價，還有船體的白鐵部分及拖曳網，全部修理費用可能上看250萬元。

「勝」船呂姓船長的太太說，以往不論是韓國、日本、或中國大陸漁船，只要海上發生事故，我們的漁船都會去救援，但這次對方故意撞壞我們的船，當時正在起網，船無法動，有船員站在船舷，被撞到可能會死亡，但對方撞船後沒救援甚至還逃跑，「台灣人如果把大陸人怎麼了，要賠到對方高興」，但今天對方卻肇事逃逸，「還有天理嗎？」

呂船長的太太表示，海巡說有派很多艘船艇出來追對方的漁船，但為什麼沒有抓到，在我們的海域不抓，跑到他們的海域，才說「對方的船艦都出來，我們沒辦法抓」；也有台灣漁民告訴她，海巡根本沒有追，只是朝對方發射水砲，讓她對海巡相當失望，「這就是討海人的心聲」。

海巡署艦隊分署說，昨天上午9時許接獲「勝」船報案後，立即派遣永康艦、10087艇及3519艇前往應處，永康艦昨天上午11時抵達通報海域發現「勝」船及「閩」船，即實施廣播、鳴笛要求停船受檢，「閩」船拒絕停船並加速往陸方蛇行逃逸，永康艦實施水砲強勢攔停，並與10087艇配合持續緊追該船，3519艇則協助接駁腹痛漁工後送澎湖馬公就醫。

昨天下午1時許，中國海警船14085在七美西北67浬處、海峽中線以西10浬，攔截「閩」船並進行登檢，永康艦立即以無線電告知中國海警船本案案況，後續海巡署將完備相關蒐證資料，由陸委會及漁業署協助求償事宜。