快訊

蘋果iPhone 16實機新色曝光！5色爭豔這顏色更好看 鏡頭100%垂直排列

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

影／澎湖捕小管擦撞 「勝榮財36」控大陸漁船肇逃：船艏直接撞過來

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
我國漁船「勝榮財36」在海上作業時，遭到陸籍漁船「閩惠漁1486」船身傷痕累累。圖／讀者提供
我國漁船「勝榮財36」在海上作業時，遭到陸籍漁船「閩惠漁1486」船身傷痕累累。圖／讀者提供

我國籍漁船「勝榮財36」漁船昨天上午9時許，在七美西北42.5浬與陸籍漁船「閩惠漁1486」發生擦撞，「閩」船肇事逃逸，海巡永康艦實施水砲強勢攔停未果，「閩」船昨天下午1時許逃回海峽中線以西10浬，才被中共海警攔截。「勝」船的呂姓船長說，當時在抓小管，船隻正在起網無法移動，「對方就用船艏直接撞過來」。

「勝」船今天凌晨3時許，在海巡船艇戒護下，開回高雄興達港檢修。翁姓船東說，漁船是1994年買得，已經作業30年，這趟預計出海5天，結果在昨天最後一天，被中國大陸漁船惡意撞船，看得到的玻璃纖維船體受損維修費用約130萬，船底看不到的沒辦法估價，還有船體的白鐵部分及拖曳網，全部修理費用可能上看250萬元。

「勝」船呂姓船長的太太說，以往不論是韓國、日本、或中國大陸漁船，只要海上發生事故，我們的漁船都會去救援，但這次對方故意撞壞我們的船，當時正在起網，船無法動，有船員站在船舷，被撞到可能會死亡，但對方撞船後沒救援甚至還逃跑，「台灣人如果把大陸人怎麼了，要賠到對方高興」，但今天對方卻肇事逃逸，「還有天理嗎？」

呂船長的太太表示，海巡說有派很多艘船艇出來追對方的漁船，但為什麼沒有抓到，在我們的海域不抓，跑到他們的海域，才說「對方的船艦都出來，我們沒辦法抓」；也有台灣漁民告訴她，海巡根本沒有追，只是朝對方發射水砲，讓她對海巡相當失望，「這就是討海人的心聲」。

海巡署艦隊分署說，昨天上午9時許接獲「勝」船報案後，立即派遣永康艦、10087艇及3519艇前往應處，永康艦昨天上午11時抵達通報海域發現「勝」船及「閩」船，即實施廣播、鳴笛要求停船受檢，「閩」船拒絕停船並加速往陸方蛇行逃逸，永康艦實施水砲強勢攔停，並與10087艇配合持續緊追該船，3519艇則協助接駁腹痛漁工後送澎湖馬公就醫。

昨天下午1時許，中國海警船14085在七美西北67浬處、海峽中線以西10浬，攔截「閩」船並進行登檢，永康艦立即以無線電告知中國海警船本案案況，後續海巡署將完備相關蒐證資料，由陸委會及漁業署協助求償事宜。

艦隊分署表示，「勝」船則由澎湖隊及臺南隊巡防艇伴航戒護，今天凌晨3時許抵達高雄興達港檢修，永康艦持續於澎湖海域執行護漁巡弋。

我國漁船「勝榮財36」昨天上午在七美西北42.5浬作業時，遭陸籍漁船「閩惠漁1486」擦撞，船舷嚴重毀損。圖／呂姓船長提供
我國漁船「勝榮財36」昨天上午在七美西北42.5浬作業時，遭陸籍漁船「閩惠漁1486」擦撞，船舷嚴重毀損。圖／呂姓船長提供
我國漁船「勝榮財36」遭陸籍漁船「閩惠漁1486」擦撞，船舷嚴重毀損；呂姓船長拍下海巡署永康艦對「閩」船實施水砲強勢攔停。圖／呂姓船長提供
我國漁船「勝榮財36」遭陸籍漁船「閩惠漁1486」擦撞，船舷嚴重毀損；呂姓船長拍下海巡署永康艦對「閩」船實施水砲強勢攔停。圖／呂姓船長提供
遭陸籍漁船擦撞的我國漁船「勝榮財36」，今天已回到高雄興達港檢修。圖／讀者提供
遭陸籍漁船擦撞的我國漁船「勝榮財36」，今天已回到高雄興達港檢修。圖／讀者提供
肇事逃逸的陸籍漁船閩惠漁1486。
肇事逃逸的陸籍漁船閩惠漁1486。

海巡署 澎湖 興達港

延伸閱讀

影／陸船與高雄籍漁船發生擦撞致漁工受傷後逃逸 我方將向對方求償

陸漁船與我漁船擦撞後拒絕海巡登檢蛇行逃逸 持續緊追被中共海警帶回

高雄漁船與中國漁船擦撞 海巡1艦2艇巡護執勤

澎湖輪、凱旋一號接棒蘇花運輸 航港局今受理登記

相關新聞

影／澎湖捕小管擦撞 「勝榮財36」控大陸漁船肇逃：船艏直接撞過來

我國籍漁船「勝榮財36」漁船昨天上午9時許，在七美西北42.5浬與陸籍漁船「閩惠漁1486」發生擦撞，「閩」船肇事逃逸，...

大陸今年入汛來已發生25次編號洪水 創近26年之最

近期大陸各地洪災頻傳。據大陸水利部微信公眾號「中國水利」7月31日消息，今年中國氣候年景偏差，強降雨過程多、歷時長，江河...

62歲吳亞男接替60歲王秀斌 任共軍南部戰區司令員

大陸八一建軍節前夕，大戰區主官迎來調整。據廣東新聞聯播消息，廣東省委書記黃坤明31日率團到南部戰區機關走訪慰問，並出席廣...

港媒：中共將派宣講團來港解讀三中全會

據報導，中共中央將會派遣宣講團到香港解讀中共20屆三中全會

加國軍艦通過台灣海峽 共軍：隨時應對一切威脅挑釁

8月1日中共建軍節前，加拿大皇家海軍巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）於前一日通過台灣海峽。對此，中共解放軍東...

陸建軍節前夕 習近平：建設強大邊海空防

在中共「八一」建軍節前夕，中共總書記習近平強調，邊海空防內涵和外延發生深刻變化，要打造「既能有效維護安全又能有力支撐發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。