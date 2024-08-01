中央山脈南二段3死山難 遺體運出待相驗釐清死因

3名登山者7月20日入山縱走「南二段」失聯，昨天尋獲都已罹難，檢方將會同法醫師、家屬相驗以釐清死因；搜救人員指出，發現遺體處地勢平坦，不排除因風雨、體力不支而失溫喪命。

2女、1男在颱風凱米警報發布前入山攀登中央山脈「南二段」失聯，留守人7月27日報案，轄區高雄市消防局與南投縣消防局、內政部國家公園署玉山國家公園管理處分頭搜救，高雄市消防局昨天傍晚在南大水窟山往大水窟山屋方向發現3名失聯者，已明顯死亡。

南投縣消防局表示，高雄市消防局人員發現遺體位置，距大水窟山屋路程約1小時；為爭取時效，申請內政部空中勤務總隊直升機吊掛遺體及載離搜救人員，直升機今天從台中清泉崗機場起飛，陸續載運搜救人員高雄5人、南投6人、3具遺體至信義鄉同富起降場。

根據隊伍向玉山國家公園管理處申請登山計畫，7月21日住宿高雄市桃源區拉庫音溪山屋、22日經雲峰到轆轆谷山屋、23日住宿桃源區塔芬谷山屋、24日抵花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋、25日到南投縣信義鄉中央金礦山屋、26日從信義鄉東埔下山；但留守人22日後與隊伍失聯。

內政部消防署昨天表示，高雄市桃源區「南二段」一行3人失聯案，3人7月20日從台東縣向陽入山，颱風後失去聯繫，昨天在南大水窟山尋獲遺體，因目前未有證據顯示因颱風死亡、待檢察官認定，暫不列入颱風災情。

南投縣警察局信義分局今天表示，已通知家屬至派出所製作筆錄並確認死者身分，經人別確認無誤，遺體運至名間鄉殯儀館，後續報請南投地方檢察署相驗以釐清死因；檢方表示，此案不排除是意外致死，依規定須會同法醫師並通知家屬儘快安排相驗。