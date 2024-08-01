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好眼熟…台南男酒駕遭警查獲、4個月後再相遇 不僅累犯還掛假車牌

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警六分局鹽埕所昨天上午9時獲案南區新和東路靠近鹽埕路有交通事故，員警趕往現場處理，發現事故轎車及駕駛很眼熟，想起年約40歲王姓男子4個月前才因酒駕被吊扣車牌，昨竟又懸掛假車牌酒駕上路，且在同一路段遭同一警員嚴士傑查獲。警詢後，全案依涉偽造特種文書及公共危險罪嫌將他送辦。

鹽埕派出所據報，該路段有無人受傷的擦撞交通事故，警員嚴士傑到場後一看，該事故車輛及駕駛人十分眼熟，想起4個月前王因酒後駕車才被查獲，沒想到在同一路段又發生交通事故。

同時，交談過程中，員警發現他渾身散發酒味，經實施酒測值超標，涉嫌公共危險罪，且經比對車牌後發現他原車牌早已因為酒駕遭監理機關吊扣，現又懸掛假車牌上路行駛，已涉偽造特種文書罪嫌。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定「使用偽造變造或矇領之牌照，處汽車所有人新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛、牌照扣繳之」。另據同法條第12條第1項第6款規定「 牌照吊扣期間行駛，處汽車所有人新台幣3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛、牌照吊銷之。」

同時，民眾利用懸掛壓克力假車牌方法變造，涉刑法行使變造特種文書罪移送法辦，最高可處1年以下徒刑、拘役或300元以下罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鹽埕所警員嚴士傑到場後一看，該事故車輛及駕駛人十分眼熟，想起4個月前王因酒後駕車才被查獲，沒想到在同一路段又發生交通事故。圖／讀者提供
鹽埕所警員嚴士傑到場後一看，該事故車輛及駕駛人十分眼熟，想起4個月前王因酒後駕車才被查獲，沒想到在同一路段又發生交通事故。圖／讀者提供

交通事故 酒駕

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