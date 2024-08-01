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蘭陽女中大禮堂窗戶挨「10多發空氣槍」 推測較可能是外人所為
宜蘭縣蘭陽女中大禮堂窗戶疑似遭到空氣槍擊中，一、二樓外側窗戶出現10多發彈孔，一樓窗戶破裂，警方目前已到現場調查，初步推測是從往外內開槍，較有可能是外人所為。校方表示，與鄰里關係良好，校內學生也很單純，加上正值暑假期間，不曉得為何發生此事。
蘭女7月30日接獲民眾通報，大禮堂靠健康路一段的外側窗戶有破裂狀況，校方向警方報案，警方下午4時許前往調查，初步發現有10多發彈孔，現場也找到疑似子彈的彈珠，懷疑是空氣槍由外往內射擊；由於大禮堂正在整修封閉，外人禁止進入，警方與校方懷疑較有可能是外人所為。
蘭女學務主任林冠宏表示，受損窗戶附近沒有監視器，還無法確定具體是何時發生，該處平時少有師生經過，加上正值暑假期間，雖然有400多名學生暑期輔導，此前校內無師生知道此事；初步調查，學生近期沒有與外界糾紛，窗戶遭槍擊應是單純事件，會加強巡視。
正在上暑輔的學生說，她們也是今天上午8時許到校後才聽聞大禮堂窗戶的事件，目前大禮堂內部整修，平常大門深鎖進不去，應該不是學生開槍；最近也沒聽到什麼相關傳聞，估計不是針對校內學生的事件，「不會太擔心」。
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