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影／高雄聯結車載15噸鋼卷未繫綁 網罵：想害死多少家庭

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛聯結車載運15噸重鋼卷，被一旁車輛拍下其中一個鋼卷細細鐵鍊垂下根本未繫緊鋼卷，原PO怒罵駕駛「貨物都不綁，想害死多少家庭」；有網友狠酸「粗壯鐵鍊鎮住飄逸金屬」；警方指駕駛已觸犯交通管理處罰條例，最高可罰1萬8000元。

臉書社團「高雄大小事」貼出一則影片，只見影片中有多輛大貨車和聯結車行經小港區中林路與沿海二路的路口靜止停等紅燈中，其中一輛聯結車載滿鋼卷，被旁邊車輛拍下其中一個鋼卷的細細鐵鍊垂下，根本未繫緊。

駕駛將影片PO網，怒罵聯結車司機「就是有你這樣的駕駛，貨物都不綁造成危害，想害死多少家庭」；影片引起網友熱議。

有網友認為司機行為「太離譜了」、「基本上鐵鍊是好看的，主要靠那個坑洞擋，還有司機的駕駛觀念」、「別傻了，那是好看的綁不了」；有網友向司機喊話：「塞卡漫A」。

有網友擔憂「這鋼卷掉下來如果壓到小烏龜或機車騎士，肯定非死即傷」；還有網友狠酸「那根粗壯的鐵鍊真的可以鎮住那卷飄逸的金屬？」

警方指出，車輛行駛中相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，以避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反規定，可依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定，處駕駛人3000元至1萬8000罰鍰。

高雄市一輛聯結車載運15噸重鋼卷，行經小港區中林路路與沿海二路口，被一旁車輛拍下其中一個鋼捲細細鐵鍊垂下根本未繫緊鋼捲。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一輛聯結車載運15噸重鋼卷，行經小港區中林路路與沿海二路口，被一旁車輛拍下其中一個鋼捲細細鐵鍊垂下根本未繫緊鋼捲。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一輛聯結車載運15噸重鋼卷，行經小港區中林路路與沿海二路口，被一旁車輛拍下其中一個鋼卷細細鐵鍊垂下根本未繫緊。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一輛聯結車載運15噸重鋼卷，行經小港區中林路路與沿海二路口，被一旁車輛拍下其中一個鋼卷細細鐵鍊垂下根本未繫緊。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一輛聯結車載運15噸重鋼卷，行經小港區中林路路與沿海二路口，被一旁車輛拍下其中一個鋼卷細細鐵鍊垂下根本未繫緊（紅圈處）。圖／取自臉書社團「高雄大小事」
高雄市一輛聯結車載運15噸重鋼卷，行經小港區中林路路與沿海二路口，被一旁車輛拍下其中一個鋼卷細細鐵鍊垂下根本未繫緊（紅圈處）。圖／取自臉書社團「高雄大小事」

交通違規 影片 高雄市

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