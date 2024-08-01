查緝偽變造車牌 中市警淨牌專案8月1日起實施

近期偽變造車牌案件日益增多，台中市警察局今天宣布，從1日起實施「淨牌專案」勤務，為期1個月，將動員警力投入專案，規劃攔檢稽查勤務加強取締。

台中市警察局交通警察大隊說明，淨牌專案主要取締對象，以懸掛假車牌（偽造、變造或蒙領的牌照）、未懸掛車牌、車牌吊扣期間駕車或使用註銷車牌等重大違規等行為。

警方表示，透過統計數據顯示，台中市政府警察局113年上半年取締使用偽造、變造或蒙領的牌照42件，較112年上半年取締7件，增加35件，增幅達500%，取締件數有呈現增加趨勢。

交通警察大隊大隊長鄭鴻文表示，將針對違規案件嚴加取締，並組成專案小組查緝販賣偽牌來源，強力遏阻氾濫，以免造成治安及交安疑慮；期使車輛所有人、駕駛人均能遵守交通規則，重視守法精神，共同維護交通安全與順暢。

為防止偽變造車牌案件，台中市警察局指出，警方設計研發智慧型執法系統內建影像檢舉（審核）案件功能，7日內若有交通違規舉發3次以上的案件，將由系統顯示異常，再責由員警落實審查，預先攔截查明避免造成舉發錯誤。

此外，為保障被冒用車牌而遭受交通違規處罰，台中市警察局長李文章也要求訂定標準處理作業程序，如接獲民眾報案應主動了解案情，協助民眾申請交通違規申訴，並依規定受理偽造車牌案件，通報分局偵查隊及刑事警察大隊積極偵辦，務必使民怨降低。

警方提醒民眾，使用偽變造車牌，依據道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣3600元以上至1萬800元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照。行為人並依涉犯刑法偽造特種文書罪，依法移（函）送台中地方檢察署偵辦。