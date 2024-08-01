聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「泡麵土地公」中寮石龍宮凌晨大火 信眾丟下泡麵驚嚇逃生
南投中寮鄉香火鼎盛、以「泡麵土地公」全國著稱的石龍宮，今天凌晨2點突然冒出大火，許多在場的香客紛紛往外逃生，在場信眾表示，疑似祭壇蠟燭導致火災，石龍宮主委吳常源說，石龍宮真的燒了，人一切平安感謝大家關心，目前仍在忙，也希望大家別再打電話了。
以拜泡麵聞名的南投縣中寮山區的傳奇土地公廟石龍宮，今天凌晨突生大火，火勢從大殿開始燒起，當時廟裡還有不少信眾拜拜完，正在吃著泡麵時，就見到火苗突然竄出，大家紛紛丟下泡麵驚嚇逃生，警消獲報後迅速趕到場灌救撲滅火勢所幸信眾無人員傷亡，目前正在確認起火原因中。
廟方人員表示，1980年代，全民瘋大家樂、六合彩，經常有信眾三更半夜呼朋引伴到石龍宮求明牌，石龍宮主要祭祀土地公，過去民眾都會準備花生、麻糬等食品祭拜，但因宮廟位置偏遠無處覓食，有人帶整箱泡麵來止飢，後來信眾更衍生以泡麵祭祀還願、並供人在此吃泡麵，當時有人吃了泡麵中大獎，又買泡麵來，成為石龍宮特色，而其土地神稱為「泡麵土地公」。
【中央社／南投縣1日電】
消防局初步釐清，火源疑從供品桌旁蠟燭開始燃燒，燃燒面積約50平方公尺；石龍宮主委吳常源接受中央社記者訪問表示，石龍宮外觀部分燒毀，土地公神像安然無恙，起火點疑是蠟燭，火災當時很快疏散信眾，無人員傷亡，災後將休息幾天整理環境，很快就能恢復開放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言