快訊

蘋果iPhone 16實機新色曝光！5色爭豔這顏色更好看 鏡頭100%垂直排列

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「泡麵土地公」中寮石龍宮凌晨大火 信眾丟下泡麵驚嚇逃生

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投中寮鄉香火鼎盛、以「泡麵土地公」全國著稱的石龍宮，今天凌晨2點突然冒出大火，許多在場的香客紛紛往外逃生，在場信眾表示，疑似祭壇蠟燭導致火災，石龍宮主委吳常源說，石龍宮真的燒了，人一切平安感謝大家關心，目前仍在忙，也希望大家別再打電話了。

以拜泡麵聞名的南投縣中寮山區的傳奇土地公廟石龍宮，今天凌晨突生大火，火勢從大殿開始燒起，當時廟裡還有不少信眾拜拜完，正在吃著泡麵時，就見到火苗突然竄出，大家紛紛丟下泡麵驚嚇逃生，警消獲報後迅速趕到場灌救撲滅火勢所幸信眾無人員傷亡，目前正在確認起火原因中。

廟方人員表示，1980年代，全民瘋大家樂、六合彩，經常有信眾三更半夜呼朋引伴到石龍宮求明牌，石龍宮主要祭祀土地公，過去民眾都會準備花生、麻糬等食品祭拜，但因宮廟位置偏遠無處覓食，有人帶整箱泡麵來止飢，後來信眾更衍生以泡麵祭祀還願、並供人在此吃泡麵，當時有人吃了泡麵中大獎，又買泡麵來，成為石龍宮特色，而其土地神稱為「泡麵土地公」。

【中央社／南投縣1日電】

消防局初步釐清，火源疑從供品桌旁蠟燭開始燃燒，燃燒面積約50平方公尺；石龍宮主委吳常源接受中央社記者訪問表示，石龍宮外觀部分燒毀，土地公神像安然無恙，起火點疑是蠟燭，火災當時很快疏散信眾，無人員傷亡，災後將休息幾天整理環境，很快就能恢復開放。

南投中寮「石龍宮」今晨突起大火 ，信眾指出火苗疑似從祭壇蠟燭開始，警消正在調查中。圖／翻攝自Threads@decem_0606
南投中寮「石龍宮」今晨突起大火 ，信眾指出火苗疑似從祭壇蠟燭開始，警消正在調查中。圖／翻攝自Threads@decem_0606
南投中寮「石龍宮」今晨突起大火 ，信眾指出火苗疑似從祭壇蠟燭開始，警消正在調查中。圖／翻攝自Threads@decem_0606
南投中寮「石龍宮」今晨突起大火 ，信眾指出火苗疑似從祭壇蠟燭開始，警消正在調查中。圖／翻攝自Threads@decem_0606
南投中寮「石龍宮」今晨突起大火 ，信眾指出火苗疑似從祭壇蠟燭開始，警消正在調查中。圖／翻攝自宮廟小編
南投中寮「石龍宮」今晨突起大火 ，信眾指出火苗疑似從祭壇蠟燭開始，警消正在調查中。圖／翻攝自宮廟小編

南投縣 土地公 泡麵 火災

延伸閱讀

沒泡麵吃？南投「石龍宮」遭祝融 彰化「福榕宮」應援

相關新聞

蘭陽女中大禮堂窗戶挨「10多發空氣槍」 推測較可能是外人所為

宜蘭縣蘭陽女中大禮堂窗戶疑似遭到空氣槍擊中，一、二樓外側窗戶出現10多發彈孔，一樓窗戶破裂，警方目前已到現場調查，初步推...

影／「泡麵土地公」中寮石龍宮凌晨大火 信眾丟下泡麵驚嚇逃生

南投中寮鄉香火鼎盛、以「泡麵土地公」全國著稱的石龍宮，今天凌晨2點突然冒出大火，許多在場的香客紛紛往外逃生，在場信眾表示...

影／高雄聯結車載15噸鋼卷未繫綁 網罵：想害死多少家庭

高雄市一輛聯結車載運15噸重鋼卷，被一旁車輛拍下其中一個鋼卷細細鐵鍊垂下根本未繫緊鋼卷，原PO怒罵駕駛「貨物都不綁，想害...

凶殘虐殺讓台商嚇破膽 黃建偉死訊有疑仍被通緝？

曾被警方列為十大槍擊要犯之首的桃園小南門幫前幫主黃建偉，潛逃大陸15年才落網，被陸方判處死刑緩期執行，近期傳出在中國大陸病死，另一說是已槍決伏法。黃在台涉潑酸虐死人棄屍、行刑式開槍殺人，並槍擊民意代表服務處，警察出身的新北市長侯友宜曾說「最想抓到他」。 黃逃亡大陸仍持續發展黑幫組織暴力討債，涉綁架詐騙犯嫌殺害分屍冷凍後烹煮攪碎，又擄走同幫大老勒贖1億元，令台商聞風喪膽。黃犯案有多凶殘，為何被警方視為頭號通緝犯，連大陸公安都想抓他？而在兩岸關係不佳下，大陸從4月起不再通報台人於陸死亡案件，我方司法機關在無法確認黃是死是活的狀態下，只能繼續「通緝」他...

好眼熟…台南男酒駕遭警查獲、4個月後再相遇 不僅累犯還掛假車牌

台南市警六分局鹽埕所昨天上午9時獲案南區新和東路靠近鹽埕路有交通事故，員警趕往現場處理，發現事故轎車及駕駛很眼熟，想起年...

豐原火車站旁人行道違停2輪車 警方7個月已取締近6000件

豐原火車站東站旁人行道假日常有違規停放機車和電動自行車，警方今年至今已取締近6000件違停，其中電動自行車無車牌，警方無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。