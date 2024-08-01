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豐原火車站旁人行道違停2輪車 警方7個月已取締近6000件

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

豐原火車站東站旁人行道假日常有違規停放機車和電動自行車，警方今年至今已取締近6000件違停，其中電動自行車無車牌，警方無法當場告發，依法貼公告再會同清潔隊清除，警方提醒，豐原轉運中心內有600個機車停車位，豐原火車站周邊也有多處汽、機車收費停車場，民眾不要因小失大。

警方表示，目前是法令緩衝期間，未掛牌的微型電動二輪車違規停車，如行為人在場可依道路交通管理處罰條例第74條1項4款直接開單，但行為人未在場因無車牌得逕行舉發，只能適用道路交通管理處罰條例第82條1項1款，以障礙物清除，但依現行規定，障礙物清除前需張貼通知書，並給予行為人7天自行清除時間，屆時仍未清除改善，再會同清潔隊以廢棄物清除。

豐原火車站東站人行道每逢假日，民眾和外籍移工要搭火車時為圖方便，將微型電動二輪車、機車違停在人行道，豐原分局長林大為獲知後到場會勘，要求頂街派出所強力執法，並邀集相關單位現地會勘，只要解決停車問題，就能解決違停問題。

警方表示，豐原轉運中心內有600個機車停車位，在豐原火車站周邊設有多處汽、機車收費停車場，提供大眾在轉運站接駁公車、火車時，能利用。為維護行人正義，只要發現人行道違規停車，一定製單舉發，提醒違規民眾循合法的停車場或路邊停放車輛。

豐原警分局結合交通警察大隊與台中市政府交通局拖吊車強力執法，今年至今已舉發微型電動二輪車違規停車132件、機車違規停車5759件，另在上周日執法取締違規車輛時，意外查獲一名失聯移工，偵辦後依入出國及移民法解送台中市專勤隊處置。

豐原警分局表示，假日會加強稽查取締，提醒民眾，豐原轉運中心內及豐原火車站周邊設有多處汽、機車收費停車場。

豐原火車站東站人行道逢假日，民眾和外籍移工常將微型電動二輪車、機車違停在人行道，警方加強取締。圖／警方提供
豐原火車站東站人行道逢假日，民眾和外籍移工常將微型電動二輪車、機車違停在人行道，警方加強取締。圖／警方提供
豐原火車站東站人行道逢假日，民眾和外籍移工常將微型電動二輪車、機車違停在人行道，警方加強取締。圖／警方提供
豐原火車站東站人行道逢假日，民眾和外籍移工常將微型電動二輪車、機車違停在人行道，警方加強取締。圖／警方提供
豐原火車站東站人行道逢假日，民眾和外籍移工常將微型電動二輪車、機車違停在人行道，警方加強取締。圖／警方提供
豐原火車站東站人行道逢假日，民眾和外籍移工常將微型電動二輪車、機車違停在人行道，警方加強取締。圖／警方提供

停車場 火車站 豐原 違停

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