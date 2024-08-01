影／高雄7旬翁遭詐130萬 異想天開找駭客取回詐款…結局曝光

72歲鍾姓老翁因誤信假投資詐騙陷阱，遭詐130萬元，由於血本無歸，在網路上見標榜可利用駭客進入電腦程式幫助遭詐騙民眾取回受害款項，不疑有他，昨下午至高雄市三民區一家銀行欲開通網銀海外匯款功能，所幸被行員和警方聯手勸阻，讓鍾免於遭二次詐騙。

三民二警分局指出，鍾姓老翁（72歲）7月間因誤信詐騙投資廣告，以為投資可瞬間致富，砸下130萬老本後，見有獲利要出金，對方卻不見人影，鍾始知受騙。

鍾因遭詐騙130萬，整日寢食難安，後又在網路上看見標榜能利用駭客相關電腦程式協助曾遭詐騙民眾取回被害款項的廣告，想說死馬當活馬醫，點選連結後，對方聯繫他，指稱若想成功取回款項需先收取百分5手續費，要求鍾翁至銀行開通網路銀行海外匯款功能。

鍾依照對方指示，昨天下午2時許至九如一路的中國信託九如分局欲開通網銀匯款功能，匯款5萬8000元作為海外帳戶開通費用，行員覺得有異報警。

三民二分局覺民所副所長吳竣鴻、警員吳嘉恩日前擔服巡邏勤務時，接獲銀行通報趕抵銀行，警方聽聞鍾翁敘述遭詐騙過程，想請駭客幫他取回詐款，立即對鍾翁解說，網路詐騙廣告多，如欲將遭詐騙所損失金額取回，應該由警方追查，勿聽信網路詐騙廣告，駭客也是假的。

鍾聽到警方解說，才恍然大悟，自己險些落入二次詐騙圈套，打消匯款念頭。