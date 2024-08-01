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台64線快速道路自撞翻車 疑駕駛精神不濟釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓女子昨晚開車行經新北市台64線高架快速道路往八里方向，疑似精神不濟恍神自撞護欄側翻，自行脫困向外求援。新北市消防局獲報出動人車趕抵，協助陳女送醫所幸沒有大礙，事故駕駛陳女沒有酒駕，肇因待查。

據了解，陳姓女子（29歲）昨天晚上11時37分左右，獨自開車沿著新北市台64線高架快速道路往八里方向行駛，途中行經0.8公里處，疑因精神不濟失控自撞護欄，導致整輛車往左側翻，陳女自行脫困爬出車外對外求援。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視陳女頸部、肢體擦傷疼痛，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。事故駕駛陳女沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，駕駛感覺精神不濟或身體不適，應將車輛停放安全處所稍作休息；或打電話請家人前來接應處理。若不適狀況未能改善，請立即撥打119協助就醫，切勿勉強自身不適情況繼續駕車，以免發生不可預期的危險，造成憾事發生。

新北市台64線高架快速道路往八里方向，昨天深夜一車自撞側翻，駕駛陳女擦傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台64線高架快速道路往八里方向，昨天深夜一車自撞側翻，駕駛陳女擦傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台64線高架快速道路往八里方向，昨天深夜一車自撞側翻，駕駛陳女擦傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台64線高架快速道路往八里方向，昨天深夜一車自撞側翻，駕駛陳女擦傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台64線高架快速道路往八里方向，昨天深夜一車自撞側翻，駕駛陳女擦傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台64線高架快速道路往八里方向，昨天深夜一車自撞側翻，駕駛陳女擦傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台64線高架快速道路往八里方向，昨天深夜一車自撞側翻，駕駛陳女擦傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市台64線高架快速道路往八里方向，昨天深夜一車自撞側翻，駕駛陳女擦傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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