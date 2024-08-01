不爽太囂張...林口檳榔攤慶生變調 菜刀、西瓜刀對揮1人濺血

新北市林口區一家檳榔攤昨晚10多人喝酒慶生，今天凌晨慶生結束壽星酒醉先離，其中一人因說話口氣太囂張，引發3人持刀推擠對嗆，一人被刀劃傷濺血送醫縫合，幸無生命危險。警方帶回3人查辦，傷者不提告，警仍依法送辦3人。

據了解，葉姓廚師（40歲）與陳姓（25歲）、邵姓（23歲）兩名工人互不熟識，昨晚8時許3男受友之邀各自前往新北市林口區中山路一家檳榔攤，與在場10多人一起替友慶生。

今天凌晨近1時許慶生結束，壽星酒醉先搭車離開。不料，葉男疑因醉語口氣太差，讓陳、邵兩男覺得葉講話很囂張，引爆雙方口角。

過程中，葉男衝進檳榔攤內拿出一把菜刀揮舞嗆聲，邵男不甘示弱隨手拿起一把西瓜刀與葉男對峙，葉、邵、陳3男拉扯叫囂，其他人見狀幫忙勸阻不成，雙方推擠一團，葉男不慎遭邵持刀劃傷右手臂濺血，陳、邵兩男棄刀逃離現場。

警、消獲報到場，檢視葉男有道長7公分刀傷，緊急協助送醫縫合，所幸沒有生命危險。警調閱監視器畫面循線追緝陳、邵兩男到案說明，葉男不願提告，警詢後仍依妨害秩序罪嫌移送3男法辦。

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