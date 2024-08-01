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駕駛恍神自撞意外釀「淹水」事故 新竹市南大路成小河

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市南大路昨天晚間9時許發生汽車自撞意外釀成「淹水」事故，一輛白色轎車駕駛疑似恍神，竟失控衝撞路邊，並撞斷超商前立式消防栓，被撞斷的消防栓自來水有如噴泉一般湧出，也造成路面積水成小河。新竹市消防局獲報後，立即到場將管線關閉，並通知自來水公司止漏，所幸整起事故未波及其他民眾，駕駛也僅輕傷。

據了解，白車駕駛昨天晚間9時許行經南大路時，疑似恍神，整輛車竟偏離車道，直接失控衝撞路邊，由於撞擊力道猛烈，超商前立式消防栓也慘遭撞斷，所幸整起意外沒有波及其他民眾。新竹市消防局指出，昨晚接獲南大路有車禍事故，消防人員到場後發現消防栓遭撞斷，駕駛輕微擦挫傷、未送醫，後續由自來水公司止漏。

整起車禍事故也被民眾貼上臉書社團「新竹爆料公社」，畫面中只見白車撞倒路邊一輛機車，而消防栓整根則被撞斷橫躺在地，地下自來水如湧泉般不斷湧出，路邊也淹成小河，消防人員也趕緊圍起封鎖線，避免民眾遭波及。

不少網友見狀紛紛留言：「南大路在下雨？」、「嚇尿了」、「可能突然想洗底盤」、「高壓清洗底盤」、「這間全家真是多災多難，上次招牌才被撞掉」、「愛如潮水，源源不絕啊」、「比之前整台車撞進去好多了」、「太熱，讓道路冷卻一點 ，用心良苦」、「駕駛開車睡著」。

新竹市南大路昨天晚間9時許發生汽車自撞意外釀成「淹水」事故，一輛白色轎車駕駛疑似恍神，竟失控衝撞路邊，並撞斷超商前立式消防栓。圖／取自臉書新竹爆料公社
新竹市南大路昨天晚間9時許發生汽車自撞意外釀成「淹水」事故，一輛白色轎車駕駛疑似恍神，竟失控衝撞路邊，並撞斷超商前立式消防栓。圖／取自臉書新竹爆料公社
由於撞擊力道猛烈，超商前立式消防栓也慘遭撞斷，所幸整起意外沒有波及其他民眾。圖／取自臉書新竹爆料公社
由於撞擊力道猛烈，超商前立式消防栓也慘遭撞斷，所幸整起意外沒有波及其他民眾。圖／取自臉書新竹爆料公社

恍神 新竹

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