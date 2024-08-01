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高雄市調處工作費核銷不實 涉案14調查官複訊後全請回

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

調查局高雄市調查處某獨立據點，傳出調查官業務工作費核銷不實，雄檢31日指揮廉政署、調查局南機站約談20名調查官，其中14人列被告、6人為證人，連已外派至獨立據點的主管都被傳喚，雄檢晚間複訊後，涉案14人全數請回。

調查局外勤據點為經營轄區，各據點每名調查官每月都有4500元工作費，且按月可浮動調整，用來核銷送禮、請客吃飯或電話費帳單等開銷。

但各獨立處站對於工作費運用各有不同，以高雄市調查處來說，為鼓勵調查官積極經營據點，工作費為3500元，剩餘1000元則用作「公積金」，發給該月績效良好的調查官用以鼓勵。

不過，因績效評分都要等到隔月，等到獎金下來，最少都要2個月才能核撥，核撥前工作費都由自己墊付，若下月核撥獎金多，但該月核銷單據不足，變成需持其他同事發票核銷費用，這也是許多單位「不能說的秘密」。

據了解，該站有調查官自認該核銷作法不正確，向政風等多個單位檢舉，調查局自清後，由雄檢主任檢察官林志祐、檢察官甘若蘋指揮偵辦，今未發動搜索，僅以傳喚方式要涉案調查官說明。

全案經雄檢複訊後，31日深夜將列為被告的14名調查官請回候傳，是否涉及不法，仍待檢察官釐清。

該據點先前就曾有幹部遭人檢舉工作費核銷問題，該幹部與檢舉人「糾纏」長達4年，後來決定請調至外單位遠離風暴核心，如今又傳有工作費核銷問題多人遭約談，內部人直指是該處站長年內鬥所致。

調查局今下午回應，若經查確有不法情事，將視案情及依檢察官偵查結果，召開考績委員會從嚴議處，絕不姑息護短。要求全體調查人員「正人必先正己」，於積極訪聯拓展工作關係相關費用支出，必須恪遵法令，依規定覈實報銷，絕不可貪圖便利便宜行事。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

檢察官 高雄市

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