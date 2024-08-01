颱風失聯 南二段3山友遺體尋獲

陳姓男子及葉姓、郭姓女子赴中央山脈南二段縱走，遇凱米颱風來襲失聯，昨被搜救人員發現陳屍南大水窟山下方步道。圖／讀者提供 台中市陳姓男子及葉姓、郭姓女子十二天前赴中央山脈南二段縱走，遇凱米颱風來襲失聯，三人昨被搜救的高雄市義消隊員發現陳屍南大水窟山下方步道，研判來不及走到山屋便失溫死亡，預計今由空勤總隊直升機吊掛下山。

據了解，五十四歲陳姓男子與四十五歲葉姓、四十七歲郭姓女子，上月廿日由台東縣向陽登山口上山，計畫廿一日住宿高雄市桃源區拉庫音溪山屋、廿二日經雲峰到轆轆谷山屋、廿三日住桃源區塔芬谷山屋、廿四日到花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋、廿五日進入南投縣信義鄉中央金礦山屋、廿六日從南投縣信義鄉東埔下山。

三人上山途中遇凱米颱風來襲，進退不得。玉山國家公園管理處表示，廿二日暫停登山活動，長程縱走登山隊不及撤退，留守人員通知三人就近到沿線山屋避難。

南投縣消防局廿二日接獲三人報案，指途中遇颱風，預計會在山屋躲避，成為最後通訊電話；受凱米颱風豪雨影響，玉山南部園區因聯外道路中斷，無法了解南二段山屋狀況。

因三人未如計畫於廿六日從東埔下山，親友廿七日報案，玉管處與高雄市、南投縣消防局分別從南北兩邊入山搜尋。

高雄消防局當天接獲南投消防局轉報登山客失蹤後，請空勤總隊派直升機載搜救人員上山搜尋，昨清晨六點多，高雄義消大隊旗美山搜分隊第三梯次搜救人員上山，從塔芬谷山屋往花蓮大水窟山屋推進，四小時後抵達達芬尖山未見失蹤者，接續往南大水窟山及大水窟山屋方向搜尋。

昨下午四點，旗美山搜分隊人員發現三人陳屍在南大水窟山下方步道，該處距離大水窟山屋僅卅分鐘路程，研判來不及走到山屋便失溫死亡，將遺體運往大水窟山屋，待空勤總隊吊掛下山。