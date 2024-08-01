新店國史館冒白煙 消防：非火警疑設備故障

中央社／ 新北31日電

新北市新店區北宜路2段上的國史館新店館區今天晚間冒白煙，眾多消防車到場，讓民眾擔心是火災。經消防隊檢視疑是消防安全設備滅火藥劑故障，並非火警，已以排煙機協助排煙。

多名網友今天晚間在社群網站臉書（Facebook）社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」討論，新店區北宜路上突然出現10多台消防車，有網友說是國史館發生火災，「調查局才火警不久，現又國史館失火」，也有人擔心國史館重要文物毀於大火。

新北市警消表示，今天晚間8時55分獲報國史館新店館區4樓冒白煙，疑似為火警，立刻派遣22車、52人前往搶救，到場後發現疑是消防安全設備滅火藥劑故障造成白煙，確認為誤報，已使用2部排煙機協助排煙，並通知消防設備廠商至現場處理。

國史館

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