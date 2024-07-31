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影／國史館冒煙！22車52人馳赴搶救 消防設備誤動作...虛驚一場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

位於新北市新店區北宜路2段國史館新店館區今晚近9時驚傳冒煙，新北市消防局出動22車52人馳赴搶救，經查為消防安全設備滅火藥劑誤動作致產生白煙，消防人員使用排煙機協助排煙後解除警報，虛驚一場。

新北市消防局今天晚上8時55分接獲位於新店區北宜路二段的國史館新店館區警衛報案發生火警，指稱5層樓鋼筋混凝土建物的4樓有不少白煙冒出，但建築內部部無人，由消防局第四救災救護大隊派遣1大隊1中隊5分隊共22車52人前往搶救。

經大批消防人員到場，立即派員人內確認有無明顯起火地點，後來發現疑似館內消防安全設備滅火藥劑誤動作造成白煙冒出，館內外二度仔細察看，確認為火警誤報，現場使用兩部排煙機協助排煙，並通知負責該館的消防設備廠商前往現場處理，並調查錯誤原因。

位於新北市新店區北宜路2段國史館新店館區今晚近9時驚傳冒煙，新北市消防局出動22車52人馳赴搶救，經查為消防安全設備滅火藥劑誤動作致產生白煙，消防人員使用排煙機協助排煙後解除警報，虛驚一場。記者王長鼎／翻攝
位於新北市新店區北宜路2段國史館新店館區今晚近9時驚傳冒煙，新北市消防局出動22車52人馳赴搶救，經查為消防安全設備滅火藥劑誤動作致產生白煙，消防人員使用排煙機協助排煙後解除警報，虛驚一場。記者王長鼎／翻攝
位於新北市新店區北宜路2段國史館新店館區今晚近9時驚傳冒煙，新北市消防局出動22車52人馳赴搶救，經查為消防安全設備滅火藥劑誤動作致產生白煙，消防人員使用排煙機協助排煙後解除警報，虛驚一場。記者王長鼎／翻攝
位於新北市新店區北宜路2段國史館新店館區今晚近9時驚傳冒煙，新北市消防局出動22車52人馳赴搶救，經查為消防安全設備滅火藥劑誤動作致產生白煙，消防人員使用排煙機協助排煙後解除警報，虛驚一場。記者王長鼎／翻攝

國史館

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