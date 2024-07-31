掉入假投資陷阱投注近千萬 半百男愛情事業兩得意夢碎

基隆市夏姓男子上網加入詐騙集團設立的假投資群組，與群組內的「女秘書」談得來，對方慫恿他陸續投入近千萬元積蓄投資。夏男期待事業、愛情兩得意，甚至拿東西去當鋪典當變現時，老闆提醒他可能上當了並報警，昨晚逮捕出面取款的陳姓車手，帶回詢問後，今天依詐欺罪嫌法辦。

年約50歲夏姓男子幾個月加入投資群組，誤以為真的是一起尋求賺錢機會的同好，並聽信群組內人員說詞加入投資行列，並看詐團設計的帳面收益，誤以為投入的金額陸續獲利。

群組內還有詐團成員佯裝的「女秘書」與夏男攀談，表示很欣賞夏男，還說等他等賺到一大筆錢後，要與夏男見面，一同出遊。夏男期待事業、愛情兩得意，先後共將900多萬元交給前來取款的車手。

夏男幾打把所有的積蓄全「投資」後，為了籌款再加碼，甚至到當鋪典當籌錢。老闆了解原委後，認為他可以被詐騙集團騙了，建議他去派出所報案。夏男配合警方，昨天約車手到八斗子一間咖啡店取款，20多歲陳男出現後被員警逮捕。