竹縣夏令營「團費1萬2」竟鬧人命 女高中生溯溪腳卡石縫溺斃

新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營今天驚傳學員溺斃意外，15歲黃姓女高中生雖穿著救生衣，卻不慎在溯溪過程中腳卡石縫溺水，被發現救上岸時已無生命跡象，緊急送醫仍回天乏術，警方已介入調查，2名隨隊教練將依涉嫌過失致死罪送辦。

據了解，出事的夏令營從暑假初7月2日開始分5梯次舉辦，不幸溺斃的黃姓女高中生正好是參加7月29日舉辦的最後一梯次，與同校的其他同學一同參與，要進行為期5天的營隊，其中最有特色的課程是溯溪活動，營隊團隊高達12000元。

夏令營安排前來參加的學員野外求生、漆彈、溯溪等特訓課程，沒想到今天下午4時許進行錦屏溪漂漂河，讓學員從錦屏溪上游穿著救生衣，順著水流向下游漂，黃姓女學生卻在行經一處落差時，竟腳卡石縫，動彈不得，被發現時已經嗆水昏厥。

隨隊教練立即跳下水將她從水中拉起，並不停輪流實施CPR，救護車抵達時，黃姓女高中生仍未恢復意識，被緊急送往竹東榮民醫院急救，但經搶救仍於今天晚間8點15分宣告不治。同團學員飽受驚嚇，已暫停後續夏令營課程。