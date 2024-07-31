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3人攀南二段疑遇颱風失聯 遺體尋獲處距山屋路程剩1小時

中央社／ 南投縣31日電

3人登中央山脈南二段，遇颱風凱米失聯5天，今尋獲遺體皆已罹難。圖／南投縣消防局提供
3人登中央山脈南二段，遇颱風凱米失聯5天，今尋獲遺體皆已罹難。圖／南投縣消防局提供

2女、1男攀登中央山脈南二段，疑受颱風凱米影響失聯，高雄市消防局今天從高雄市桃源區塔芬谷山屋往大水窟山屋搜索，在距離大水窟山屋約1小時路程處發現3人，但已明顯死亡。

2女、1男在颱風凱米警報發布前入山攀登「南二段」失聯，留守人27日報案，由於轄區位於高雄市桃源區，高雄市消防局派遣甲仙、內門、六龜、桃源分隊救援，南投縣消防局、玉山國家公園管理處也加入搜救，並申請直升機空勘，今天傍晚由高雄市消防局尋獲遺體

根據隊伍向內政部國家公園署玉山國家公園管理處申請登山計畫，21日住宿高雄市桃源區拉庫音溪山屋、22日經雲峰到轆轆谷山屋、23日住宿桃源區塔芬谷山屋、24日抵花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋、25日進入南投縣信義鄉中央金礦山屋、26日從信義鄉東埔下山。

南二段路程主要在中央山脈主脊縱走，攀行路線以南投縣信義鄉東埔或南橫公路向陽登山口為起點，因此，搜救行動分頭從兩端推進，高雄市消防局今天清晨起從塔芬谷山屋往大水窟山屋方向搜索，另一端由直升機從信義鄉同富起降場搭載搜救隊前往大水窟山屋，分別由大水窟山屋往白洋金礦山屋、中央金礦山屋前進。

玉管處表示，高雄市消防局今天傍晚回報，救援隊在南大水窟山往大水窟山屋方向發現3名失聯者，3人都明顯死亡，遺體發現處位在南投縣、花蓮縣交界。

內政部消防署表示，高雄市桃源區「南二段」一行3人失聯案，3人20日從台東縣向陽入山，颱風後失去聯繫，今天傍晚在南大水窟山尋獲遺體，因目前未有證據顯示因颱風死亡、待檢察官認定，暫不列入颱風災情。

南投縣消防局表示，高雄市消防局人員說明發現遺體位置，距離大水窟山屋路程約1小時，為爭取時效，研擬申請直升機搭配消防署特種搜救隊，明天從台中清泉崗機場起飛，由隨機特搜隊員出機艙執行吊掛遺體作業，再飛至信義鄉同富起降場降落，後續申請直升機搭載高雄市、南投縣消防局搜救隊員下山。

失聯 玉山國家公園 遺體

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