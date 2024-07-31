挑戰百岳南二段縱走遇颱風 失聯5日今尋獲3人遺體皆罹難

2女1男登山隊7月20日從台東縣向陽入山，挑戰百岳南二段縱走，卻遇上凱米颱風失聯，玉山國家公園管理處與高雄市、南投縣消防局分頭搜尋多日無果，今天下午高雄搜救人員在南大水窟山下方步道找到三人，可惜早已死亡，搜救人員先將遺體運往大水窟山屋，將等天氣穩定後再由直升機載運下山。

據了解，罹難的3名登山客，包括45歲的葉姓女子、47歲的郭姓女子和54歲的陳姓男子，他們3人7月20日由台東縣向陽登山口上山，計畫21日住宿高雄市桃源區拉庫音溪山屋、22日經雲峰到轆轆谷山屋、23日住桃源區塔芬谷山屋、24日到花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋、25日進入南投縣信義鄉中央金礦山屋、26日從信義鄉東埔下山。

不巧，登山期間遇凱米颱風來襲，玉管處表示，玉管處在22日暫停登山活動，長程縱走登山隊因不及撤退，玉管處通知登山隊留守人員，請三人就近到沿線山屋避難。

凱米颱風超大豪雨，造成南部縣市災情嚴重，玉山南部園區也因聯外道路中斷，無法瞭解南二段各山屋狀況。三人登山隊26日未如期從東埔下山，親友27日通報救援。

南投消防局轉報高雄市消防局，說報案人最後通訊時間是7月22日，說中途遇颱風，預計會在在山屋躲避，後來就沒再回應，請高雄派員上山協助搜尋。玉管處與高雄市、南投縣消防局分別從南北兩邊入山搜尋。

玉管處表示，登山隊21日到達拉庫音溪山屋，22日在雲峰往轆轆谷山屋的路上，但山區道路和通訊狀況都相當差，一直無法聯繫到登山隊，高雄搜救隊今天從塔芬谷山屋往大水窟山屋搜尋，南投搜救隊與玉山巡查員則從大水窟山屋挺進白洋金礦，以及中央金礦山屋，但到今天下午仍無消息。