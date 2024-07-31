快訊

獨／現金增資洽特定人 新光金董事會上周五通過名單

趕錄影途中「飛來橫財」！綜藝大哥胡瓜搭計程車拾獲一大疊鈔票 金額破萬

留意高溫、午後雷陣雨！周末變天恐溼到下周三 低壓帶影響「這時」是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挑戰百岳南二段縱走遇颱風 失聯5日今尋獲3人遺體皆罹難

聯合報／ 記者江良誠林保光／南投即時報導

2女1男登山隊7月20日從台東縣向陽入山，挑戰百岳南二段縱走，卻遇上凱米颱風失聯，玉山國家公園管理處與高雄市、南投縣消防局分頭搜尋多日無果，今天下午高雄搜救人員在南大水窟山下方步道找到三人，可惜早已死亡，搜救人員先將遺體運往大水窟山屋，將等天氣穩定後再由直升機載運下山。

據了解，罹難的3名登山客，包括45歲的葉姓女子、47歲的郭姓女子和54歲的陳姓男子，他們3人7月20日由台東縣向陽登山口上山，計畫21日住宿高雄市桃源區拉庫音溪山屋、22日經雲峰到轆轆谷山屋、23日住桃源區塔芬谷山屋、24日到花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋、25日進入南投縣信義鄉中央金礦山屋、26日從信義鄉東埔下山。

不巧，登山期間遇凱米颱風來襲，玉管處表示，玉管處在22日暫停登山活動，長程縱走登山隊因不及撤退，玉管處通知登山隊留守人員，請三人就近到沿線山屋避難。

凱米颱風超大豪雨，造成南部縣市災情嚴重，玉山南部園區也因聯外道路中斷，無法瞭解南二段各山屋狀況。三人登山隊26日未如期從東埔下山，親友27日通報救援。

南投消防局轉報高雄市消防局，說報案人最後通訊時間是7月22日，說中途遇颱風，預計會在在山屋躲避，後來就沒再回應，請高雄派員上山協助搜尋。玉管處與高雄市、南投縣消防局分別從南北兩邊入山搜尋。

玉管處表示，登山隊21日到達拉庫音溪山屋，22日在雲峰往轆轆谷山屋的路上，但山區道路和通訊狀況都相當差，一直無法聯繫到登山隊，高雄搜救隊今天從塔芬谷山屋往大水窟山屋搜尋，南投搜救隊與玉山巡查員則從大水窟山屋挺進白洋金礦，以及中央金礦山屋，但到今天下午仍無消息。

今天下午4時許，搜救隊在南大水窟山下方步道旁，發現失聯的三名失聯人員，不過，三人早已死亡。搜救人員正在集結，預計先把遺體搬運至大水窟山屋，因為山區道路難以通行，將等天氣穩定後，再由空勤直升機將遺體載運下山。

三人登山隊挑戰南二段縱走失聯，搜救人員入山搜尋5天，今天發現三人遺體。記者江良誠／翻攝
三人登山隊挑戰南二段縱走失聯，搜救人員入山搜尋5天，今天發現三人遺體。記者江良誠／翻攝
搜救隊今天往大水窟山屋方向，搜尋登山失蹤者，發現3人罹難。圖為搜尋人員上山搜尋。圖／讀者提供
搜救隊今天往大水窟山屋方向，搜尋登山失蹤者，發現3人罹難。圖為搜尋人員上山搜尋。圖／讀者提供

凱米颱風 玉山國家公園

延伸閱讀

凱米風災後 官員提：大樓強制裝閘門 加強居家防水

颱風釀災…太平山蹦蹦車下周局部復駛 距離、票價都砍半

颱風凱米雨量豐 曾文水庫水力排砂量創新高

水淹南台後…民進黨內參民調：治水、應變滿意度高

相關新聞

挑戰百岳南二段縱走遇颱風 失聯5日今尋獲3人遺體皆罹難

2女1男登山隊7月20日從台東縣向陽入山，挑戰百岳南二段縱走，卻遇上凱米颱風失聯，玉山國家公園管理處與高雄市、南投縣消防局...

跳瀑布溯溪？竹縣夏令營驚傳溺水意外 15歲女高中生無呼吸心跳

新竹縣尖石鄉一場由中華民國領導智能教育發展協會舉辦的夏令營活動，今天下午傳出溺水意外，一名15歲女高中生在錦屏溪跟隨課程...

凱米風災最新人命傷亡 全台11死1失蹤904傷 3登山客亡待認定

凱米風災最新人命傷亡，依消防署今天最新統計，全台共11死，為嘉義5人、高雄2人、雲林2人、花蓮1人、台南1人，及嘉義縣1...

恐怖巧合？桃園八德同路段連2起重大車禍 兩小時內奪2條人命

桃園市八德區新興路今上午連續發生2起死亡車禍，一名54歲宋姓女子欲迴轉時，與對向直行機車發生碰撞，又導致後方機車閃避不及...

台鐵雲林斗南石龜車站傳事故 騎士闖平交道遭撞死亡

台鐵雲林斗南石龜火車站北邊部前寮平交道今天下午3時44分發生機車騎士闖入平交道，消防局獲報後派員趕到現場搶救，但騎士已明...

國一北上泰山路段3車事故 疑為閃車失控「烏龜翻」釀2輕傷

國道一號高速公路五楊高架泰山路段，今天下午發生3車事故，造成1車翻覆兩人受到輕傷，緊急送醫急救沒有大礙，事故3車駕駛沒有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。