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跳瀑布溯溪？竹縣夏令營驚傳溺水意外 15歲女高中生無呼吸心跳
新竹縣尖石鄉一場由中華民國領導智能教育發展協會舉辦的夏令營活動，今天下午傳出溺水意外，一名15歲女高中生在錦屏溪跟隨課程活動時，意外遭沖入深水處，被隨隊人員救起時已無呼吸心跳，目前正緊急送往竹東榮民醫院急救中。
據了解，這名15歲女性高中生是跟隨夏令營展開為期5天的營隊行程，原訂第4天就要正式展開溯溪課程，其中還安排「深潭跳瀑」的刺激課程，沒想到才第3天就出事，疑似在進行第3天的水上活動時，就發生意外，被沖入深水處，被拉起時已暈厥、無呼吸心跳。
雖然帶團教練現場實施心肺復甦，但女高中生到院前仍未恢復意識，已緊急由救護車將她送往竹東榮民醫院急救。新竹縣消防局表示，下午約5點時接獲通報，有學生不慎溺水，第一時間即出動3車8人攜帶救生器具前往搶救，不過到場時，溺水的女學生已在岸邊接受施救。
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