跳瀑布溯溪？竹縣夏令營驚傳溺水意外 15歲女高中生無呼吸心跳

新竹縣尖石鄉一場由中華民國領導智能教育發展協會舉辦的夏令營活動，今天下午傳出溺水意外，一名15歲女高中生在錦屏溪跟隨課程活動時，意外遭沖入深水處，被隨隊人員救起時已無呼吸心跳，目前正緊急送往竹東榮民醫院急救中。

據了解，這名15歲女性高中生是跟隨夏令營展開為期5天的營隊行程，原訂第4天就要正式展開溯溪課程，其中還安排「深潭跳瀑」的刺激課程，沒想到才第3天就出事，疑似在進行第3天的水上活動時，就發生意外，被沖入深水處，被拉起時已暈厥、無呼吸心跳。