開車一言不合起口角 他動怒毆打前女友還丟包國道

施姓男子日前載吳姓前女友行經中山高北上北斗路段時，2人發生口角，施男毆打吳女，並將她趕下車丟包國道，警方獲報出動警車護送女子離開，而施男丟包行為恐被罰1200元。

國道公路警察局第3警察大隊今天發布新聞，說明7月29日深夜接獲吳女報案，指被人丟包在國道上需要幫助，國道員警立即駕駛警車將女子載回員林分隊，詢問吳女被丟包的原因。

吳女向員警說明，前男友施男駕駛自小客車載她行經中山高速公路北上224公里北斗路段時，2人一言不合發生口角，施男一氣之下動手打人，還直接把她趕下車，她只好站在國道路肩上，打電話報警求助。