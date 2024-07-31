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恐怖巧合？桃園八德同路段連2起重大車禍 兩小時內奪2條人命
桃園市八德區新興路今上午連續發生2起死亡車禍，一名54歲宋姓女子欲迴轉時，與對向直行機車發生碰撞，又導致後方機車閃避不及追撞，整起事故造成宋女傷重不治，另2名騎士四肢擦傷；1小時後一名34歲黃姓騎士疑似恍神，自撞前方一輛違停在路邊的聯結車，頭部重創死亡，經檢測全數騎士酒測值為零，詳細肇事原因有待釐清。
54歲宋姓女子今上午7點48分騎車行經新興路1081號前，欲迴轉往八德方向行駛時，與對向直行的36歲涂姓女騎士發生碰撞，後方一名29歲何姓女騎士因閃避不及，再撞上前方機車，並波及路邊停放的另一輛重機車，現場造成涂女、何女四肢擦傷，宋女送醫急救後傷重不治，三人酒測值均為零，詳細肇事原因尚待釐清。
結果間隔1小時，同路段又發生另一起離奇死亡車禍，上午8點53分一名34歲黃姓男子，騎車行經八德區新興路1325號前，由新興路往中壢方向行駛，因不明原因撞擊停放在路旁29歲許姓男子的聯結車，黃男送醫急救後傷重不治，黃姓男子酒測值為零，詳細肇事原因尚待釐清。
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