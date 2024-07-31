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國一北上泰山路段3車事故 疑為閃車失控「烏龜翻」釀2輕傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

國道一號高速公路五楊高架泰山路段，今天下午發生3車事故，造成1車翻覆兩人受到輕傷，緊急送醫急救沒有大礙，事故3車駕駛沒有酒駕，肇事原因待查。

據了解，陳姓女子（46歲）今天下午1時20分左右，開車沿著國道一號高速公路五楊高架往北方向行駛，途中行經36.2公里泰山路段，疑為閃避右側一輛從中線車道切至外側車道汽車不慎失控翻覆，當場波及另兩輛汽車，現場3車事故2人受到輕傷，所幸送醫急救沒有大礙。

國道警方已調閱監視器畫面追查變換車道車輛，並通知車主到案說明。事故3方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

國道一號五楊高架泰山路段，今天下午發生3車事故，造成1車翻覆兩人受到輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號五楊高架泰山路段，今天下午發生3車事故，造成1車翻覆兩人受到輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號五楊高架泰山路段，今天下午發生3車事故，造成1車翻覆兩人受到輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號五楊高架泰山路段，今天下午發生3車事故，造成1車翻覆兩人受到輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號五楊高架泰山路段，今天下午發生3車事故，造成1車翻覆兩人受到輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號五楊高架泰山路段，今天下午發生3車事故，造成1車翻覆兩人受到輕傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國道一號五楊高架泰山路段，今天下午發生3車事故，造成1車翻覆兩人受到輕傷，肇因待查。圖／民眾提供
國道一號五楊高架泰山路段，今天下午發生3車事故，造成1車翻覆兩人受到輕傷，肇因待查。圖／民眾提供

五楊高架 國道

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