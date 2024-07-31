聽新聞
test
0:00 / 0:00
國一北上泰山路段3車事故 疑為閃車失控「烏龜翻」釀2輕傷
國道一號高速公路五楊高架泰山路段，今天下午發生3車事故，造成1車翻覆兩人受到輕傷，緊急送醫急救沒有大礙，事故3車駕駛沒有酒駕，肇事原因待查。
據了解，陳姓女子（46歲）今天下午1時20分左右，開車沿著國道一號高速公路五楊高架往北方向行駛，途中行經36.2公里泰山路段，疑為閃避右側一輛從中線車道切至外側車道汽車不慎失控翻覆，當場波及另兩輛汽車，現場3車事故2人受到輕傷，所幸送醫急救沒有大礙。
國道警方已調閱監視器畫面追查變換車道車輛，並通知車主到案說明。事故3方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。
國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言