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影／綠燈一亮就衝！碰上廂型車搶黃燈 三重6旬女騎士慘被撞斷腿
雙方都搶快！新北市三重區台北橋頭，日前有1名68歲老婦騎機車停在路口待轉區，綠燈一亮馬上往前衝，不巧左邊有1輛搶黃燈的廂型車疾駛而來，當場把老婦撞飛到三重派出所門前，左腳骨折緊急送醫，畫面驚悚。
這起車禍發生在27日傍晚5時08分交通尖峰時段，昨天有人將行車記錄影像上傳網路平台，再綜合路口監視器與警方初步調查結果，當時張姓老婦騎機車在三重區福德北路、重新路口，停在機車待轉區格子前緣標線之外，後方還有許多機車停等紅燈。
另一方面，53歲羅姓男子駕駛廂型車，沿台北橋邊平面道路直行，黃燈搶快趕在紅燈之前衝出路口停止線，打算穿越福德北路口銜接到重新路一段。
結果碰上老婦綠燈一亮就立刻往前衝，廂型車閃避不及直接撞上機車，倒在三重派出所門口，員警立即管制疏導交通、依規定測繪記錄處理，雙方皆未飲酒，老婦左腳骨折送醫，肇責比例需待鑑識調查後，由交通事件裁決處認定。
警方指出，雙方均未注意前方行車動態是車禍主因，呼籲無論人車在道路上通行，都不能只看交通號誌，一定要注意四面八方的實際動態，才能避免事故、確保安全。
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