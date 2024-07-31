「手機自動報案系統」建功！國一銅鑼路段轎車墜橋男女獲救

國道1號苗栗銅鑼北上路段昨晚發生轎車疑似失控打滑，撞擊護欄後翻覆掉落至國道橋下的事故，車內一對男女受傷，但兩人的手機有擁有「自動報案系統」，衝撞後自動發出信息，苗栗縣消防局接獲報案，派員趕往現場將兩人送醫治療，車禍原因待調查。

苗栗縣消防局表示，昨晚9點多接獲事故車內人員的手機自動報案系統，查詢手機傳達的GPS定位點後，通報銅鑼消防分隊人、車前往搶救。

抵達現場後，發現救援困難，立即請求支援，隨後出動消防車及三義救護車支援 ，消防人員增至6名，同時還請求銅鑼義消人員協助。

警方初步調查，車禍發生在國道北上約140公里附近，駕駛人不慎失控打滑撞擊護欄後，車輛翻落至國道橋下，車內2名傷者為一對男、女，男子頭部有明顯外傷，女子僅受驚嚇，兩名患者分別由三義、銅鑼救護車載送至苗栗市大千綜合醫院治療。

消防人員表示，目前市面有一種品牌的新款手機具有「自動報案系統」，衝撞後自動發出信息到119，目前車禍事故透過手機自動報案的案件已愈來愈常見。