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北斗出租套房大火釀3死 屋主稱女死者非租客
彰化縣北斗鎮出租套房昨天大火造成3死2傷，其中屋主稱蕭姓女死者非租客，家屬則表示不清楚；消防署今天派員與彰化縣消防局火災調查人員前往現場持續勘查，釐清起火原因。
莊姓屋主位在中山路一段雙拼透天厝及緊鄰的平房，昨天上午6時許發生大火，由於透天厝1樓為機車行，火勢相當猛烈，且不斷傳出爆炸聲，樓上租客嚇壞緊急逃出。
住在平房的58歲顏姓男子及透天厝4樓的27歲黃姓男子、26歲蕭姓女子被救出時已無生命跡象，送醫搶救不治；另有2人受傷救治中。
屋主稱蕭女非租客，剛好前幾天來找黃男，另外，火災將他與房客的契約書全燒光；黃男、蕭女家屬對屋主說法表示不清楚，也不了解兩人關係。
這起火警起火點疑為1樓，屋主懷疑是命喪火窟的顏姓男子抽菸所致。消防局表示，詳細起火原因仍在調查中。
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