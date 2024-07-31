快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彰化北斗三死火災調查肇因 死者抽菸引起？家屬不滿房東推責任

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮雙併出租透天厝昨天火災，造成3死2傷，今天彰化縣消防局會同消防署鑑識人員現場鑑識，調查火災原因，由於出租房間的莊姓屋主第一時間曾指顏男有抽菸習慣，可能是肇事原因，但火調初步判斷起火點應不是在顏男房間，也可能是從前方機車行起火，目前都還在釐清起火點。

「不能把責任都推給不會講話的死者。」死者顏男的大嫂對於屋主說法相當存疑，她今天說，顏男已經非常少抽菸了，先前他還和家人住一起時，一周才抽一、二次，而且最近小姑才拿給顏男30多萬元，顏男為了方便洗腎，才會在醫院旁租屋，所以他不可能輕生，她覺得「房東的說法太過分了」。

北斗鎮雙拼出租透天厝火災，造成顏男（58歲）、黃男（27歲）、蕭女（26歲）等三人死亡，還有23歲印尼籍移工燒燙傷2到3級，45%體表面積燒燙傷、嗆傷，上下肢，背部臉部燒傷，送到彰化基督教醫院時意識不清，目前插管在燒燙傷加護病房，生命跡象穩定，有使用呼吸器及服用鎮定劑和止痛劑。

彰化地檢署檢察官朱健福今天會同彰化消防局、消防署鑑識人員到火場進行現場鑑識，只見一樓機車行廿多部機車被燒成骨架，機車行旁後方即是死者顏男的房間，檢警今天也將再傳訊屋主、租屋勞工等，做進一步詢問和調查，釐清起火點。

根據消防局查報資料顯示，透天公寓一樓是機車行，屋主住二樓，4樓頂樓還有加蓋，共有32間房，其中29間出租，3間屋主自住。屋主在一樓經營的機車行機車幾乎全數燒毀，而死者顏男房間在一樓後方，並未被燒毀。而莊姓屋主一度稱顏男有抽菸習慣，後又改口說沒看到他抽菸。

初步了解，三名死者分別是在一樓的顏男和4樓房間內的黃男和蕭女，三人都是嗆死，並未被燒到，而一樓機車行停放很多移工的電動機車，也有放置電池，是否是起火點，目前調查中。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

北斗鎮雙拼出租透天厝昨天火災，造成3死2傷，一樓機車行的機車都被燒毀，今天彰化縣消防局人員進行鑑識，調查火災原因。記者林宛諭／攝影
北斗鎮雙拼出租透天厝昨天火災，造成3死2傷，一樓機車行的機車都被燒毀，今天彰化縣消防局人員進行鑑識，調查火災原因。記者林宛諭／攝影
北斗鎮雙拼出租透天厝昨天火災，造成3死2傷，今天彰化縣消防局會同消防署鑑識人員進行現場鑑識，調查火災原因。記者林宛諭／攝影
北斗鎮雙拼出租透天厝昨天火災，造成3死2傷，今天彰化縣消防局會同消防署鑑識人員進行現場鑑識，調查火災原因。記者林宛諭／攝影
北斗鎮雙拼出租透天厝昨天火災，造成3死2傷，今天彰化縣消防局人員進行鑑識，調查火災原因。記者林宛諭／攝影
北斗鎮雙拼出租透天厝昨天火災，造成3死2傷，今天彰化縣消防局人員進行鑑識，調查火災原因。記者林宛諭／攝影
北斗鎮雙拼出租透天厝昨天火災，造成3死2傷，一樓機車行的機車都被燒毀，今天彰化縣消防局人員進行鑑識，調查火災原因。記者林宛諭／攝影
北斗鎮雙拼出租透天厝昨天火災，造成3死2傷，一樓機車行的機車都被燒毀，今天彰化縣消防局人員進行鑑識，調查火災原因。記者林宛諭／攝影

抽菸 移工 車行

延伸閱讀

彰化北斗出租套房大火3死2傷 燒傷印尼外勞狀況穩定

影／北斗出租套房火警3死 初判起火點為一樓

彰化北斗大火奪三命 檢察官勘察要查明相關刑事責任

同事好心勸別抽菸竟遭痛毆倒地被車輾死 計程車運將遭訴

相關新聞

「手機自動報案系統」建功！國一銅鑼路段轎車墜橋男女獲救

國道1號苗栗銅鑼北上路段昨晚發生轎車疑似失控打滑，撞擊護欄後翻覆掉落至國道橋下的事故，車內一對男女受傷，但兩人的手機有擁...

影／彰化北斗三死火災調查肇因 死者抽菸引起？家屬不滿房東推責任

彰化縣北斗鎮雙併出租透天厝昨天火災，造成3死2傷，今天彰化縣消防局會同消防署鑑識人員現場鑑識，調查火災原因，由於出租房間...

影／綠燈一亮就衝！碰上廂型車搶黃燈 三重6旬女騎士慘被撞斷腿

雙方都搶快！新北市三重區台北橋頭，日前有1名68歲老婦騎機車停在路口待轉區，綠燈一亮馬上往前衝，不巧左邊有1輛搶黃燈的廂...

北斗出租套房大火釀3死 屋主稱女死者非租客

彰化縣北斗鎮出租套房昨天大火造成3死2傷，其中屋主稱蕭姓女死者非租客，家屬則表示不清楚；消防署今天派員與彰化縣消防局火災...

3人登中央山脈南二段 遇颱風凱米失聯5天待救

2女、1男攀登中央山脈南二段路線，受颱風凱米影響於27日後失聯，搜救隊今天搜索塔芬谷山屋至大水窟山屋、大水窟山屋至白洋金...

誰進了火場？台南打火兄弟研發「新式人員管制APP」 安全科技有保障

近年來，消防人員殉職案件頻傳，為保障消防人員的救災安全，台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章研發「新式人員管制AP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。