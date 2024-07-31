影／彰化北斗三死火災調查肇因 死者抽菸引起？家屬不滿房東推責任

彰化縣北斗鎮雙併出租透天厝昨天火災，造成3死2傷，今天彰化縣消防局會同消防署鑑識人員現場鑑識，調查火災原因，由於出租房間的莊姓屋主第一時間曾指顏男有抽菸習慣，可能是肇事原因，但火調初步判斷起火點應不是在顏男房間，也可能是從前方機車行起火，目前都還在釐清起火點。

「不能把責任都推給不會講話的死者。」死者顏男的大嫂對於屋主說法相當存疑，她今天說，顏男已經非常少抽菸了，先前他還和家人住一起時，一周才抽一、二次，而且最近小姑才拿給顏男30多萬元，顏男為了方便洗腎，才會在醫院旁租屋，所以他不可能輕生，她覺得「房東的說法太過分了」。

北斗鎮雙拼出租透天厝火災，造成顏男（58歲）、黃男（27歲）、蕭女（26歲）等三人死亡，還有23歲印尼籍移工燒燙傷2到3級，45%體表面積燒燙傷、嗆傷，上下肢，背部臉部燒傷，送到彰化基督教醫院時意識不清，目前插管在燒燙傷加護病房，生命跡象穩定，有使用呼吸器及服用鎮定劑和止痛劑。

彰化地檢署檢察官朱健福今天會同彰化消防局、消防署鑑識人員到火場進行現場鑑識，只見一樓機車行廿多部機車被燒成骨架，機車行旁後方即是死者顏男的房間，檢警今天也將再傳訊屋主、租屋勞工等，做進一步詢問和調查，釐清起火點。

根據消防局查報資料顯示，透天公寓一樓是機車行，屋主住二樓，4樓頂樓還有加蓋，共有32間房，其中29間出租，3間屋主自住。屋主在一樓經營的機車行機車幾乎全數燒毀，而死者顏男房間在一樓後方，並未被燒毀。而莊姓屋主一度稱顏男有抽菸習慣，後又改口說沒看到他抽菸。

初步了解，三名死者分別是在一樓的顏男和4樓房間內的黃男和蕭女，三人都是嗆死，並未被燒到，而一樓機車行停放很多移工的電動機車，也有放置電池，是否是起火點，目前調查中。