誰進了火場？台南打火兄弟研發「新式人員管制APP」 安全科技有保障
近年來，消防人員殉職案件頻傳，為保障消防人員的救災安全，台南市消防局第七大隊東門分隊副中隊長蘇世章研發「新式人員管制APP」，進入火場消防人員以磁扣感應平板電腦後，迅速將消防人員的姓名、進入火場時間以及無線電號碼記錄於管制平板上，取代了傳統的人工安全管制方式，強化消防人員救災安全。
為了使消防人員熟悉操作「新式人員管制APP」，第七大隊於今天在台南市南區棕櫚灣大樓舉辦高樓火災應變搶救演練。演練情境設計為大樓10樓住戶發生火災，還有民眾受困。消防隊員接獲報案到達現場後，迅速成立指揮站並分派任務，包括滅火攻擊、人員搜救、建立安全逃生通道以及確保無線電通訊暢通等，並實際運用新式人員管制。
第七大隊大隊長石家源表示，透過新式人員管制APP，安全管制人員可以確實掌握入室人員的資訊。目前，大隊轄下7個分隊均配有管制平板及個人NFC（近距離無線通訊）名牌。未來將在各式訓練、演練及實際火場中運用，以保障消防人員的安全。
消防局長李明峯表示，消防局一直以來鼓勵消防人員創新。現在科技產品日益普及，如何運用在消防救災上以保障消防人員安全，是一大課題。消防局將持續補充消防人力、採購新式裝備，以保障消防人員的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言