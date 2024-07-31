3人登中央山脈南二段 遇颱風凱米失聯5天待救

2女、1男攀登中央山脈南二段路線，受颱風凱米影響於27日後失聯，搜救隊今天搜索塔芬谷山屋至大水窟山屋、大水窟山屋至白洋金礦山屋、中央金礦山屋等路線，截至中午未發現。

3人在颱風凱米警報發布前入山攀登「南二段」失聯至今，根據隊伍向內政部國家公園署玉山國家公園管理處申請登山計畫，21日住宿高雄市桃源區拉庫音溪山屋、22日經雲峰到轆轆谷山屋、23日住宿桃源區塔芬谷山屋、24日抵花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋、25日進入南投縣信義鄉中央金礦山屋、26日從信義鄉東埔下山。

登山隊友人在網路社團表示，22日上午看到隊員抵達高雄市桃源區雲峰並發布限時動態，當時天氣很好，走至轆轆谷山屋過夜應沒問題；不過隊伍後來失去聯繫，留守人27日報案，由於轄區位於高雄市桃源區，高雄市消防局派遣甲仙、內門、六龜、桃源分隊救援。

南二段路程主要在中央山脈主脊縱走，攀行路線以南投縣信義鄉東埔或南橫公路向陽登山口為起點，因此，高雄市消防局派員分頭從兩端推進，南投縣消防局、玉山國家公園管理處加入搜救，並申請直升機空勘，不過風災後路況極差，多處步道變崩壁，搜救有難度。