3人登中央山脈南二段 遇颱風凱米失聯5天待救
2女、1男攀登中央山脈南二段路線，受颱風凱米影響於27日後失聯，搜救隊今天搜索塔芬谷山屋至大水窟山屋、大水窟山屋至白洋金礦山屋、中央金礦山屋等路線，截至中午未發現。
3人在颱風凱米警報發布前入山攀登「南二段」失聯至今，根據隊伍向內政部國家公園署玉山國家公園管理處申請登山計畫，21日住宿高雄市桃源區拉庫音溪山屋、22日經雲峰到轆轆谷山屋、23日住宿桃源區塔芬谷山屋、24日抵花蓮縣卓溪鄉大水窟山屋、25日進入南投縣信義鄉中央金礦山屋、26日從信義鄉東埔下山。
登山隊友人在網路社團表示，22日上午看到隊員抵達高雄市桃源區雲峰並發布限時動態，當時天氣很好，走至轆轆谷山屋過夜應沒問題；不過隊伍後來失去聯繫，留守人27日報案，由於轄區位於高雄市桃源區，高雄市消防局派遣甲仙、內門、六龜、桃源分隊救援。
南二段路程主要在中央山脈主脊縱走，攀行路線以南投縣信義鄉東埔或南橫公路向陽登山口為起點，因此，高雄市消防局派員分頭從兩端推進，南投縣消防局、玉山國家公園管理處加入搜救，並申請直升機空勘，不過風災後路況極差，多處步道變崩壁，搜救有難度。
玉山國家公園管理處今天向中央社記者表示，高雄市消防局清晨從塔芬谷山屋前往大水窟山屋，接著內政部空中勤務總隊直升機從信義鄉同富起降場搭載搜救隊前往大水窟山屋，今天分別搜索大水窟山屋至白洋金礦山屋、大水窟山屋至中央金礦山屋路線。
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