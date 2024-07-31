彰化北斗出租套房大火3死2傷 燒傷印尼外勞狀況穩定

彰化北斗鎮一棟透天厝改裝出租套房，昨天發生大火，導致3人死亡、2人受傷；傷勢較重印尼籍外勞情況穩定，彰化基督教醫院表示，男子全身45%面積燒燙傷，目前狀況穩定，預計下週一進行清創手術。

昨天清晨，位於彰化北斗鎮的出租套房發生火災導致3死2傷。由於透天厝1樓為機車行，火勢迅速蔓延，多名租客緊急逃生；彰化縣消防局接獲通報，立即派員前往救援，從火場中救出4男2女。

其中，一名58歲男子被救出時已無生命跡象，送醫後搶救無效；透天厝4樓救出的1男1女則在送醫後宣告死亡。另外，有23歲印尼男子自行逃出，因二度燒燙傷送醫；42歲男子同樣自行逃出後送醫；67歲女子則從2樓後方陽台被救出，無受傷。

彰化基督教醫院醫護人員向中央社記者表示，這名受傷印尼籍外勞全身有二至三度燒燙傷，燒傷面積達45%；目前生命跡象穩定，使用呼吸器且服用鎮定劑與止痛劑，血壓穩定，預計下週一進行清創手術。

彰化縣政府發布新聞稿指出，火災中有1對經濟困難母女，剛搬進租屋處僅1個月，機車及女兒高中入學報到資料均被燒毀，且目前無處可住；這對母女已被列為縣府中低收入戶，縣府在第一時間協助安置並提供急難救助金及必要生活物資；此外，縣府派專責社工協助處理後續問題，教育處也將協助解決女兒就學問題。