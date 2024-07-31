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預拌混凝土車翻覆蘇花公路邊坡山壁 駕駛受困車內被救出

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

53歲胡姓男子駕駛1輛預拌混凝土車，今天上午10時許行經宜蘭縣南澳鄉蘇花公路，在台9丁線46.5K處不慎翻覆，整車撞到邊坡山壁上，胡男雙腿骨折受困在車內，意識清醒，救難人員協助脫困後送往羅東博愛醫院。警方酒測，胡男酒測值為0，詳細事故原因待釐清。

消防局上午10時12分獲報，台9丁線46.5K舊蘇花公路谷風段有預拌混凝土車翻覆，車內有人受困，出動南澳、觀音、馬賽分隊人車前往救援，39分許抵達，發現車內僅胡姓駕駛1人，意識清醒，57分許救出胡男，初步檢查右小腿開放性骨折、左小腿閉鎖性骨折、手部擦挫傷，送醫急救。

警方對胡男實施酒測，酒測值為0，具體原因待調查。從現場狀況來看，胡男疑為由花蓮端北上，不明原因開到對向的南下車道，翻覆到邊坡山壁的防護網上；事故造成南下車道被占據，現場採單線雙向通行，公路局已通知拖吊車業者，下午1時前就會排除。

該車翻覆後占據南下車道，現場採單線雙向通行，公路局已通知拖吊業者，下午1時前可排除。記者陳敬丰／翻攝
該車翻覆後占據南下車道，現場採單線雙向通行，公路局已通知拖吊業者，下午1時前可排除。記者陳敬丰／翻攝
台9丁線46.5K處1輛預拌混凝土車翻覆邊坡山壁，胡姓駕駛受困車內雙腿骨折，被救出送往博愛醫院。記者陳敬丰／翻攝
台9丁線46.5K處1輛預拌混凝土車翻覆邊坡山壁，胡姓駕駛受困車內雙腿骨折，被救出送往博愛醫院。記者陳敬丰／翻攝

蘇花公路 酒測 骨折

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