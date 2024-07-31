堆置大量雜物…高雄「米奇屋 」火警 68歲獨居婦嗆死躺廁所

高雄市三民區建武路一棟老舊公寓昨天晚間發生火警，林姓老婦獨居的房屋堆置大量雜物，公寓居民都稱是「米奇屋」；消防隊搶救時，得邊搬雜物邊灌水搶才能進屋滅火，但滅火後發現，林婦躲入廁所無生命象，送醫仍不治。今天檢方相驗後，訂明天複驗，確實起火原因仍待消防局調查。

林婦的弟弟說，姊姊自信用合作社退休，約18年前離婚後，就自己買公寓房子獨居，在這裡已經獨居快10年，因姊弟曾相處不睦，與姊姊已約7年沒見面。

林婦（68歲）在高雄市三民區建武路公寓4樓的房子，昨天晚間9時許傳出火警，由於屋內堆放雜物，消防員無法進屋，只能先在門口邊灌水邊派員將雜物搬出，才進屋滅火，直到昨晚9時25分撲滅火勢，卻不見林婦。

消防隊在堆滿雜物的林婦住處搜尋，到昨晚10時56分，才發現林婦躺在廁所，身體無燒燙傷痕跡，疑吸入過量濃煙，已無生命跡象，趕緊送醫仍不治。