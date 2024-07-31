影／台中大肚大貨曳引車碰撞同向機車 68歲騎士當場慘死

台中市大肚區沙田路一段今天上午發生大貨曳引車與同向直行的機車碰撞的死亡車禍，造成68歲林姓男騎士當場慘死，警方獲報到場處理，詳細事故發生原因、肇責，待警方調查釐清。

烏日交通分隊分隊長劉于豪說明，今天上午9時7分，張男駕駛營業大貨曳引車沿沙田路一段快車道外側車道朝烏日方向直行，林男騎乘普通重機車沿沙田路一段慢車道朝烏日方向直行，雙方行經沙田路一段591號前時，不慎發生同向擦撞，造成林男死亡。張男經酒精濃度檢測無飲酒情事，全案依程序調查處理，並依過失致死罪嫌將張男移請台中地檢偵辦。