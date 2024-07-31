影／三重大叔不爽被按喇叭耍流氓攔車 熊貓送完餐就提告

1名中年男子昨天騎機車在新北市三重區一處路口搖擺、未打方向燈轉彎，不滿被後方美食外送員按喇叭，惱羞成怒追上前攔車嗆聲，雙方停在路邊吵架。警方獲報到場排解、告知權利，外送員送完餐即到警局提告強制罪。

據了解，三重區溪尾街路幅窄小，雙向各只有1線車道，周邊又是人口居住密集的舊社區，路旁經常有臨停車輛占用道路空間。

31歲美食外送員事後將行車記錄影像貼到網路，事發在昨天上午11時許，45歲中年男子的機車騎在溪尾街馬路正中央，速度很慢搖搖晃晃至路口，沒打方向燈即左轉慈愛街。

騎機車在他後面的外送員因此按喇叭提醒，中年男子即惱怒轉向追上前攔車嗆聲，2個人停靠路旁爭吵。警方接到外送員報案趕抵現場，排解爭執、抄登資料、告知雙方權利後，各自離開。