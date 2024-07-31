快訊

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

辦演唱會來不及？蔣萬安：10月在大巨蛋舉辦國慶晚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／三重大叔不爽被按喇叭耍流氓攔車 熊貓送完餐就提告

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名中年男子昨天騎機車在新北市三重區一處路口搖擺、未打方向燈轉彎，不滿被後方美食外送員按喇叭，惱羞成怒追上前攔車嗆聲，雙方停在路邊吵架。警方獲報到場排解、告知權利，外送員送完餐即到警局提告強制罪。

據了解，三重區溪尾街路幅窄小，雙向各只有1線車道，周邊又是人口居住密集的舊社區，路旁經常有臨停車輛占用道路空間。

31歲美食外送員事後將行車記錄影像貼到網路，事發在昨天上午11時許，45歲中年男子的機車騎在溪尾街馬路正中央，速度很慢搖搖晃晃至路口，沒打方向燈即左轉慈愛街。

騎機車在他後面的外送員因此按喇叭提醒，中年男子即惱怒轉向追上前攔車嗆聲，2個人停靠路旁爭吵。警方接到外送員報案趕抵現場，排解爭執、抄登資料、告知雙方權利後，各自離開。

外送員當時還在上班，送完餐之後便到三重警分局，對攔車的男子提告強制罪，警方依法受理，將再通知中年男子到案說明，將案件函送新北地檢署偵辦。

新北市三重區昨天有1名中年男子（左），騎機車在路口搖擺、未打方向燈轉彎，不滿被後方美食外送員（右）按喇叭，惱羞成怒追上前攔車嗆聲，雙方停在路邊吵架。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天有1名中年男子（左），騎機車在路口搖擺、未打方向燈轉彎，不滿被後方美食外送員（右）按喇叭，惱羞成怒追上前攔車嗆聲，雙方停在路邊吵架。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天有1名中年男子，騎機車在路口搖擺、未打方向燈轉彎，不滿被後方美食外送員按喇叭，惱羞成怒追上前攔車嗆聲，雙方停在路邊吵架，警方獲報到場排解。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天有1名中年男子，騎機車在路口搖擺、未打方向燈轉彎，不滿被後方美食外送員按喇叭，惱羞成怒追上前攔車嗆聲，雙方停在路邊吵架，警方獲報到場排解。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區昨天有1名中年男子，騎機車在路口搖擺、未打方向燈轉彎，不滿被後方美食外送員按喇叭，惱羞成怒追上前攔車嗆聲。外送員事後將行車記錄影像貼到網路。圖／翻攝社會事新聞影音
新北市三重區昨天有1名中年男子，騎機車在路口搖擺、未打方向燈轉彎，不滿被後方美食外送員按喇叭，惱羞成怒追上前攔車嗆聲。外送員事後將行車記錄影像貼到網路。圖／翻攝社會事新聞影音

三重 外送員

延伸閱讀

影／外送員與曳引車台中路口相撞！19歲騎士安全帽噴飛喪命

月收不到3萬…外送員勸「別做全職」 過來人嘆：跟以前差3倍

須書面告知外送員多接單、超速危害 UberEats興訟勝訴

贈港熊貓十一前到 專家稱繁殖機會大

相關新聞

影／碰瓷？男大字型躺台中殯儀館前道路 稱「心情不好」

台中市陳姓男子在27日上午以大字型、躺在台中殯儀館前的崇德路，警方到場時，陳男稱「心情不好」，警方見陳精神狀況不佳，將陳...

派出所對面送瓦斯爆口角 高雄火爆男無懼警…拿瓦斯桶猛砸火鍋店

高雄楠梓區德祥路一間火鍋店昨晚間遭砸店，因店門口正對面就是楠梓警分局翠屏派出所，警方獲報後逮捕涉案的30歲莊姓男子，全案...

影／三重大叔不爽被按喇叭耍流氓攔車 熊貓送完餐就提告

1名中年男子昨天騎機車在新北市三重區一處路口搖擺、未打方向燈轉彎，不滿被後方美食外送員按喇叭，惱羞成怒追上前攔車嗆聲，雙...

紅牌重機上國道！林口段自撞護欄摔車辯誤闖 警：舉發吊照

梁姓男子今天上午騎乘紅牌大型重機車，沿著國道一號高速公路往南方向行駛，途中騎經林口段43公里內側車道擦撞內側護欄自摔，梁...

花蓮玉里大型生鮮超市失火 冒大量濃煙警消灌救

花蓮玉里鎮光復路的統冠超市今晨起火，消防局派出60多名警義消前往切割鐵門布水線灌救，上午9時許控制火勢，10時37分撲滅...

開到一半起火！桃園搬家貨車路中央燒成火球 駕駛急逃

桃園市蘆竹區今上午發生一起火燒車事故，一輛搬家公司小貨車行經蘆竹區新南路一段時，不明原因後車斗突然起火燃燒，還好司機發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。