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影／碰瓷？男大字型躺台中殯儀館前道路 稱「心情不好」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在27日上午以大字型、躺在台中殯儀館前的崇德路，警方到場時，陳男稱「心情不好」，警方見陳精神狀況不佳，將陳強制求醫，另外聯繫陳母到場照護。經查，陳過去因精神狀況，有就醫紀錄，未與家人同住，警方將依涉犯公共危險罪方向偵辦。

第二警分局文正所在27日上午8時許獲報，在北區崇德路殯儀館前有一男子躺在路中，警員到場調查，躺在道路的陳姓男子（43歲）自稱「心情不好」才會躺在該處，警員見陳男行為已危害其他用路人安全，經通報119救護人員到場協助，共同將陳男送至醫院治療，另通知陳男母親前往醫院照護。

第二警分局表示，陳男行為已違反道交條例，涉犯刑法公共危險罪，後續將依偵辦。

第二警分局呼籲，如遇情緒低落或困擾，請及時尋求家人、朋友或專業機構的幫助，切勿以危害自身或他人安全的方式表達情緒，如有需要，請撥打1925安心專線尋求協助；另提醒民眾，如果您發現有人有危險行為，請立即撥打110報警或119尋求緊急救助，讓我們共同營造一個安全、和諧的社會環境。

台中市陳姓男子在27日以大字型躺在台中殯儀館外的崇德路，警方到場將陳男送醫，後續將依公共危險罪函送法辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在27日以大字型躺在台中殯儀館外的崇德路，警方到場將陳男送醫，後續將依公共危險罪函送法辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在27日以大字型躺在台中殯儀館外的崇德路，警方到場將陳男送醫，後續將依公共危險罪函送法辦。圖／摘自社會事新聞影音
台中市陳姓男子在27日以大字型躺在台中殯儀館外的崇德路，警方到場將陳男送醫，後續將依公共危險罪函送法辦。圖／摘自社會事新聞影音

家人 情緒 殯儀館

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