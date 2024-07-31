紅牌重機上國道！林口段自撞護欄摔車辯誤闖 警：舉發吊照

梁姓男子今天上午騎乘紅牌大型重機車，沿著國道一號高速公路往南方向行駛，途中騎經林口段43公里內側車道擦撞內側護欄自摔，梁男自稱「誤闖」警依法製單開罰，吊扣駕照6個月。

據了解，梁姓男子（55歲）今天上午8時許騎乘大型紅牌重機車，疑似誤闖騎上國一圓山交流道，一路往南方向行駛，還沿途於內側及中線任意變換車道，途中騎經國1南向43公里內側車道，不慎擦撞內側護欄後自摔，警、消獲報趕抵檢視梁男左手、左腳部多處擦挫傷，沒有生命危險，梁男拒絕就醫。

國道警詢問梁男「為何騎上國道？」梁表示，「誤闖」。警依道路交通管理處罰條例第43條1項1款，及同條第92條第7項之規定，合併開處4萬2千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。