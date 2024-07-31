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高雄左營重愛路疑瓦斯外洩！消防警戒 封路開挖道路
高雄市左營區重愛路今天傳瓦斯外洩，消防局到場，偵測出可燃性氣體，通報市府經發局等單位，查出疑似天然瓦斯外洩，開挖道路查明原因，由警方封路管制交通。
據了解，今天凌晨3時25分，就有民眾反映，在左營區博愛四路與重愛路口附近，聞到瓦斯味道，直到今天上午近8時上班時段，消防局又連續接到報案，說重愛路有瓦斯外洩。
警、消到場後，表示確實聞到疑似瓦斯異味，消防隊以檢測儀器，測得可燃性氣體數值，警方立即在重愛路與將文自路口到重愛路與博愛路口，封閉重愛路約100公尺警戒，並通報經發局處理。
經發局、環保局及欣高天然瓦斯公司人員到場檢測後，隨即開挖路面，至上午9時30分，暫時解除危機，尚處理當中。
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